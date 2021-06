Danmark går i aften på banen som store favoritter i EM-skæbnekampen mod Rusland i Parken.

Det slog DRs fodboldkommentator Morten Bruun fast, da han mandag gæstede B.T.'s fodboldpodcast, 'Fodbold EM', sammen med journalist Thomas Skov Gaardsvig. (HØR HELE UDSENDELSEN NEDERST I ARTIKLEN)

Morten vurderede, at styrkeforholdet normalt vil lyde 55-45 i dansk favør. Men det faktum, at kampen spilles i København, gør sandsynligheden for dansk sejr endnu større.

»Jeg tror, at det kan være den udslagsgivende faktor. For det russiske landshold spiller simpelthen markant dårligere på udebane.

Morten Bruun. Foto: Bo Amstrup

»De har den her russiske mentalitet … altså, de har masser af spillere, der kunne spille i Bundesligaen, den hollandske liga eller i den belgiske liga. Men de bliver i Rusland. Det virker som om, at de er mest trygge hjemme i Rusland,« fortalte Morten Bruun,

»Det er formentlig også det, der kommer til udtryk, når de spiller på udebane. Der er de bare et meget anderledes i forhold til, når de spiller på hjemmebane.«

»Så i og med at vi er på hjemmebane, så hedder styrkeforholdet ikke længere 55-45 i dansk favør. Vi er vel nærmere oppe i noget 65-35. Danmark er favoritter i aften!«

En dansk sejr over Rusland og et finsk nederlag til Belgien betyder, at Danmark med 99 procents sandsynlighed er klar til at møde Wales i 1/8-finalen, der spilles i Amsterdam på lørdag. Aftenens EM-kamp mod Rusland sparkes i gang klokken 21.00.