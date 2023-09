For halvandet år siden løb han rundt i den danske 1. division, nu er han en profil i Championship-klubben Watford.

Mileta Rajovic har gjort kometkarriere, og denne sæsons store skifte til udlandet har på ingen måde sat grænser for hans succes. Kun accelereret den.

Således prøvede den danske angriber onsdag noget nyt, da Watford og West Bromwich spillede 2-2 – for første gang siden sit tocifrede millionskifte scorede han ikke i en start for sin nye klub.

Statistikken hedder flotte tre mål i fire kampe.

Foto: Foto: Watford. Vis mere Foto: Foto: Watford.

»Det her er en vild start. To mål i første kamp fra start var fantastisk, og jeg var faktisk tæt på et hattrick, men fik ikke ramt et hovedstød helt så skarpt, som jeg gerne ville. I min anden start scorede jeg så netop på hovedstød kort før tid til 1-0 – og vi vandt,« siger Mileta Rajovic og tilføjer:

»At score det mål foran vores egne fans var helt vildt fedt – måske min største enkeltstående oplevelse i fodbold. Stadion eksploderede, og fansene gik seriøst amok. Det var en helt fantastisk følelse!«

Før skiftet til Englands næstbedste række var Mileta Rajovic en kort tur til Sverige, hvor han bombede 13 mål ind i 26 kampe for Kalmar FF, og danskeren mærker tydeligt forskellen på at have taget et stort skridt op.

»Her i England er det meget mere intenst, meget højere tempo. Men jeg har fået vist, at jeg stadig kommer til chancer, og det er jo det vigtigste. Og så tror jeg så meget på mine evner som målscorer, at så kommer kasserne. Det føles naturligt at score mål for Watford,« siger han og fortsætter:

»Jeg har jo altid scoret mål – og i det seneste års tid på forskellige steder og niveauer i Næstved, Kalmar og nu Watford. På en måde bliver nogle ting nemmere inde i boksen for en angriber, når medspillerne bliver bedre. De ser mine løb og spiller bedre bolde til mig, og som 'striker' er jeg jo lidt afhængig af holdkammeraternes opspil,« lyder det fra Mileta Rajovic, som også føler sig tilpas uden for banen i den engelske klub.

»Alle har taget helt vildt godt imod mig, og jeg føler, at jeg er faldet til hurtigt. Watford var et drømmeskifte for mig. Virkelig en drøm. De går i opfyldelse. Og nu skal den have fuld gas. En af de ting, der er min motivation, er, at når jeg engang er færdig med fodbold, så må jeg ikke sidde tilbage og føle, at jeg kunne have nået mere, hvis bare jeg havde arbejdet hårdere og givet mere af mig selv.«

»Så min ambition er nok i virkeligheden, at jeg skal give den fuld gas hele tiden – til træning og i kamp. Det tror jeg godt, at de kan lide i England.«

Også landstræneren kan tydeligvis lide, hvad der kommer fra Mileta Rajovic.

Ved landsholdsudtagelsen i juni bemærkede Kasper Hjulmand, at han 'var meget, meget positivt overrasket' over hans udvikling i Sverige.

Siden har landsholdsbobleren kun gjort det bedre.