Det var en veloplagt og glad landstræner, der mødte den danske presse i Københavns Lufthavn kort inden afrejsen til Anapa i Rusland.

I lørdags blev det til en 2-0 sejr over Mexico i den sidste testkamp, og Åge Hareide glæder sig over, hvordan det danske landsholds forberedelser er gået.

»Jeg er meget godt tilfreds med forberedelserne, og vi det har været to meget fine kampe. Vi er stabile i vores præstationer, og jeg tror, at det bliver tætte kampe under hele VM, og så er det vigtigt, at vi er tålmodige i vores spil,« siger Hareide, der også fortæller, at den klare målsætning er at gå videre fra gruppen.

I 1992 endte den det danske landshold jo med at gå hele vejen og kunne efter slutrunden kalde sig Europamestere. Her stod opskriften blandt andet af minigolf og en tur på McDonald's, men det lækre fast-food mad under slutrunden bliver der nok ikke meget af for Christan Eriksen og resten af de danske drenge .

»Det kan da godt være,vi skal have et spil minigolf, men jeg tror nu ikke, at vi skal have for meget McDonald’s,« fortæller en grinende landstræner, der var i godt humør inden turen gik mod VM i Rusland.

Fakta Danmarks program Mandag: Afrejse til basen i Anapa. Træning om aftenen Tirsdag: Træning og behandling i Anapa Onsdag: Fokus på afslutninger og dødbolde Torsdag: Skyggespil til træning som forberedelse på Peru. Afrejse til Saransk 16.20. Ankomst 18.35 lokal tid. Fredag: Skyggespil til træning som forberedelse på Peru. Lørdag: Kamp mod Peru klokken 18 dansk tid på Mordovia Arena i Saransk

Et af de mere seriøse spørgsmål, der pressede sig på inden den første kamp mod Peru den 16. juni var, hvem der bliver Hareides 11 udvalgte. Bliver det Pione Sisto eller Martin Braithwaite på venstrekanten? Kan Dolberg skubbe Nicolai Jørgensen ud af startopstillingen? Og er det 'AC', der skal starte ved siden af anfører Simon Kjær i midtforsvaret?

Her ville Åge Hareide vil ikke komme ind på, hvor tæt han er på at have en endelig startopstilling, men han glæder sig dog over, at landsholdet har flere strenge at spille på.

»Det vil være forskellige strategier, der skal diskuteres i forhold til, hvem vi skal bruge. Vi har heldigvis flere muligheder for at gøre forskellige ting, og det tror jeg er en styrke for holdet. At vi er stabile og vi er spillet godt sammen og kender hinanden, og så har vi fået nogle nye ind på det sidste, der har vist god form. Nu kan vi skifte momenterne i kampen alt efter, hvilke spillere vi bringeri spil. Det er rigtig spændende,« fortæller han.

Kasper Schmeichel. Det danske fodboldlandshold tager afsted til VM 2018 fra Københavns Lufthavn, mandag den 11. juni 2018. Foto: Ritzau Scanpix 2018. (Foto: Philip Davali/Scanpix 2018) Foto: Philip Davali Vis mere Kasper Schmeichel. Det danske fodboldlandshold tager afsted til VM 2018 fra Københavns Lufthavn, mandag den 11. juni 2018. Foto: Ritzau Scanpix 2018. (Foto: Philip Davali/Scanpix 2018) Foto: Philip Davali

Ligesom det er blevet diskuteret, hvem der skal starte, så har der også være en del uro omkring de spillere, der blev sorteret fra. Særligt fravalget af Andreas Bjelland og NIcklas Bendtner har vakt opsigt på trods af deres småskader, og det fik senest Åge Hareide op i det røde felt.

Mandag i lufthavnen var det dog en noget mere afslappet landstræner, der blev sprugt til, om han glæder sig til at komme væk fra Danmark og den uro, der har været.

»Man må regne med, at det er sådan, det er. Og sådan er det næste i alle lande i forhold til diskussionerne om, hvem der skal med og ikke skal med. Det har jeg ikke noget imod. Både journalisterne og også spillerne kan have egne holdninger til det, og det har jeg forståelse for. Men når vi så har diskuteret det, så vil man gerne have det overstået, så vi kan fokusere på de 23 dygtige drenge, vi har med os.«