Efter sine fem mål mod Luton melder Manchester City-angriberen Erling Haaland, at han er tæt på sin topform.

Med fem mål i tirsdagens FA Cup-møde mod Luton kan man vist roligt sige, at Manchester Citys Erling Haaland er tilbage i topform efter sin skade.

Det virker i hvert fald til at være vurderingen fra Manchester City-manageren Pep Guardiola.

- Erling var i topform, og Kevin var perfekt, siger Guardiola med henvisning til midtbanespilleren Kevin De Bruyne, der lagde op til fire af Haalands fem mål.

- De har en særlig forbindelse. Erling har brug for en spiller som Kevin, og Kevin har brug for en spiller som Erling.

Haaland scorede sit første mål efter blot tre minutter i opgøret, der endte 6-2 til Manchester City. Mateo Kovacic scorede Manchester Citys sjette mål, mens Jordan Clark scorede to for Luton.

Den norske angriber blev den første til at score fem mål i et FA Cup-opgør, siden George Best scorede seks for Manchester United mod Northampton i 1970.

I sine foregående 11 optrædener for Manchester City havde Haaland blot scoret fem mål. Han har desuden døjet med en skade i foden, der gjorde ham ukampdygtig i en periode.

Selv roser Haaland også samarbejdet med De Bruyne.

- Kevin De Bruyne er enormt vigtig. Han gør, hvad han er bedst til. Det er en fornøjelse at spille med ham, siger Haaland.

- Vi ved, hvad vi kræver af hinanden, og vi klikker godt.

Nordmanden, der med 17 mål er topscorer i Premier League, vurderer også selv, at han formmæssigt er nær sit topniveau.

- Jeg er ved at være tilbage til mit bedste. Jeg har det endelig godt. Det er en fantastisk følelse, siger Haaland, der samtidig sender en slet skjult advarsel til Premier Leagues førerhold, Liverpool.

- Vi går spændende tider i møde. Vi er klar til at angribe.

Manchester City er efter 26 kampe ét point bag Liverpool.

