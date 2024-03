Arsenal har på en uge vundet to udekampe med samlet 11-0 efter 5-0 på Turf Moor. Tottenham skuffede hjemme.

Arsenal har været forrygende den seneste måned, hvor det er blevet til fem sejre og en samlet målscore på 21-2.

Det er bundlinjen efter lørdagens meget overbevisende 5-0-sejr over bundholdet Burnley på Turf Moor.

Bukayo Saka blev som i sidste uges 6-0-sejr hos West Ham dobbelt målscorer, og han har nu lavet seks mål i de seneste fire kampe.

Med storsejren holder Arsenal trit med de andre tophold i Premier League.

Liverpool fører an med 57 point, Arsenal følger efter med 55 point, mens Manchester City har 52 point og to kampe i baghånden inden lørdagens møde med Chelsea.

Aston Villa er ny på fjerdepladsen, efter at angriberen Ollie Watkins med to træffere lørdag sikrede sit hold en 2-1-sejr over Fulham på udebane.

Tottenham indtog fjerdepladsen inden runden, men skuffede stort med 1-2 mod Wolverhampton, der havde den portugisiske midtbanespiller Joao Gomes som dobbelt målscorer.

Pierre-Emile Højbjerg fik fem minutter plus tillægstid for Tottenham.

Arsenal var milevidt fra pointtab i Burnley lørdag.

Den norske kreatør Martin Ødegaard huggede topholdet foran 1-0 efter mindre end fire minutters spil, og kort før pausen øgede kantprofilen Bukayo Saka til 2-0 på straffespark.

Den engelske landsholdsprofil øgede også til 3-0 i starten af anden halvleg efter en smart dribling og en intelligent afslutning højt i målet.

Belgiske Leandro Trossard lavede siden sit fjerde mål i fem kampe, og tyske Kai Havertz bidrog med både assist og mål, inden Burnleys lidelser fik en ende.

Danske Jacob Bruun Larsen kom i aktion for Burnley efter 81 minutter og var i overtiden mand for et af Burnleys mest nærgående forsøg.

Det var Bruun Larsens optræden nummer 24 i denne sæson. 17 af dem har været som indhopper. Han står noteret for tre scoringer på 725 minutters spilletid.

/ritzau/