I dag er Peter Schmeichel og Ian Wright gode venner.

Men da de i 1990erne spillede for henholdsvis Manchester United og Arsenal, havde de et anstrengt forhold. For nu at sige det mildt.

De to temperamentsfulde stjerner havde nogle drabelige sammenstød undervej, og særligt én episode i 1997 står som symbolet på hadet mellem de to.

Her stemplede Ian Wright Peter Schmeichel på brutal vis, da United og Arsenal mødtes på Highbury.

Men det er en situation, som englænderen skammer sig over i dag.

»Tacklingen kunne alle se. Fløjten havde lydt, og jeg stoppede bare ikke.«

»Vi løb begge efter bolden, jeg så rødt og hoppede bare mod bolden med to fødder – de siger, det var tacklingen, der vanærede fodbolden.«

»Når jeg kigger tilbage på det nu, så er det ret flovt for mig at se,« siger Ian Wright i BBCs podcast Match of The Day.

Peter Schmeichel råber ad Ian Wright efter den famøse stempling i 1997. Foto: TONY HENSHAW / ACTION IMAGES Vis mere Peter Schmeichel råber ad Ian Wright efter den famøse stempling i 1997. Foto: TONY HENSHAW / ACTION IMAGES

Men med tiden har de to tidligere kamphaner altså fået redet trådene ud, og i dag griner de af de mange skænderier, som de havde på fodboldbanen.

»Vi kommer godt ud af det sammen, spiller golf sammen og griner af de sammenstød vi havde,« siger Ian Wright og fortsætter:

»Når vi taler om det nu, mig og Schmeichel, så taler vi om, hvor meget jeg hadede ham som målmand.«

»Jeg vidste, hvor god han var, og hvor svært det var at score imod ham. De eneste mål, jeg nogensinde har scoret mod ham, var i venskabskampe,« siger Ian Wright i podcasten.