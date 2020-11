Brøndby scorede tre forrygende mål og slog OB med 3-1 og vandt endelig efter tre nederlag på stribe.

Brøndby stoppede søndag en forfærdelig stime på tre superliganederlag i træk, da OB blev sendt hjem fra Vestegnen med et 1-3-nederlag.

Spillemæssigt var det ikke nogen fantastisk kamp for nogen af mandskaberne, hvor der generelt var mange boldtab og dårlige beslutninger, hvilket medførte en kamp med mange dueller midt på banen.

Brøndby viste dog klassen i tre situationer, og det tillod værterne at kontrollere kampen hjem fra 3-0-scoringen i det 55. minut, da OB havde for lav kvalitet i sin boldomgang til at kunne true Brøndbys føring.

Med sejren hopper Brøndby hvert fald for en stund op på andenpladsen i Superligaen, mens OB fortsat kæmper i bunden af rækken som niendeplads. Brøndby kan senere søndag blive overhalet af FC Midtjylland.

OB kom udmærket fra start og forsøgte med direkte spil at slå til, når Brøndby var ude af balance. Gæsterne fik tidligt en stor dobbeltchance ved anfører Jeppe Tverskov, men han misbrugte, og så begyndte et langsomt spillende Brøndby-hold at komme bedre med.

Tempoet steg efterhånden hos værterne, ligesom kvaliteten gjorde det. Brøndby udnyttede sin gode periode efter 20 minutter, da superligadebutanten Blas Riveros sneg sig med frem fra sin venstre back og fik serveret en bold i feltet - han trykkede af, og via en OB-forsvarer nettede han til 1-0.

OB overtog frem mod pausen mere af spillet med bolden, men alt for mange gange smed fynboerne kuglen væk, så overtaget ikke blev farligt.

I anden halvleg startede Brøndby som lyn og torden, da angriber Andrija Pavlovic var sidste mand på et forrygende kontraangreb, og så udplacerede han Oliver Christensen i OB-målet til 2-0.

Kort efter lukkede Brøndby reelt kampen, da Jesper Lindstrøm prøvede lykken langt udefra. Hans skud strøg helt op i det fjerne målhjørne til 3-0.

Brøndby fik malurt i bægeret, da Riveros måtte bæres fra banen på en båre midt i anden halvleg.

Trods store problemer med at skabe noget fik OB-indskifter Max Fenger reduceret for fynboerne til slutresultatet 1-3 i overtiden.

/ritzau/