FCK-manager Ståle Solbakken er imponeret og overrasket over Dame N'Doyes præstation i comebacket mod AGF.

Dame N'Doye var kampafgørende, da han efter flere måneders skadespause bidrog med to mål i FC Københavns 2-1-sejr over AGF i sin første kamp efter en knæskade.

N'Doye spillede samtlige minutter i kampen, og det var FCK-manager, Ståle Solbakken, vældig overrasket over.

- Det overrasker mig helt klart, selv om jeg normalt aldrig bliver overrasket.

- Han har trænet godt de sidste otte-ni dage, og vi prioriterede rigtig meget dødbolde. Derfor faldt tempoet også lidt i kampen, og så havde han nemmere ved at spille hele kampen, siger Solbakken.

34-årige N'Doye gennemgik i august en operation i knæet, som har holdt senegaleseren ude indtil nu, og derfor vil Solbakken også være påpasselig med angriberen.

- Det er vigtigt at have ham tilbage, men nu må vi se, hvordan knæet reagerer de næste par dage, siger FCK-manageren, som blankt afviser, at N'Doye kan komme i spil på torsdag i Sydbank Pokalen mod FC Nordsjælland.

Viktor Fischer, som lagde op til begge N'Doyes mål i sejren over AGF, glæder sig også over at have den store angriber tilbage.

- Han er "Godfather" for os, og det var særligt at have ham med igen, for han løfter os alle bare ved at være til stede.

- Det var helt unikt af ham at gå ind og lave to mål med det samme, siger Fischer.

N'Doye var blandt andre foretrukket fremfor Nicklas Bendtner, som måtte se hele kampen fra bænken.

Det er dog ikke tegn på, at Bendtner måske forlader FCK ved kontraktudløb til nytår.

- Det havde intet med Bendtner at gøre, og hans situation er uændret.

- Vi kommer ikke til at diskutere fremtiden med Bendtner før vinterpausen, fastslår Solbakken.

FCK skal som nævnt allerede i kamp på torsdag i Sydbank Pokalen mod FCN, mens københavnerne på søndag tager imod Sønderjyske i Superligaen.

