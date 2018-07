Der er alle de store: Bayern München, FC Barcelona, Manchester United, AC Milan, PSG og så videre.

Ja, de er der alllesammen. Og så er der også FC København.

Den danske klub har klemt sig ind på den imponerende forside, som det store spanske medie Marca har lavet, fordi Cristiano Ronaldo har valgt at forlade Real Madrid til fordel for Juventus.

Her er lavet en grafisk oversigt over alle de 451 mål, som den portugisiske fodboldspiller har scoret i sine ni år for den spanske klub. Og ikke mindst kan man se, hvem de er scoret mod.

Se bare her:

Et imponerende syn.

Og oppe i venstre kan altså ses tre FCK-bolde som symbol på antallet af mål, Cristiano Ronaldos har scoret mod lige netop den danske klub.

De blev scoret i 2013, da de to hold var endte i samme Champions League-gruppe:

Her vandt Real Madrid med...

4-0 på Santiago Bernabeu (to mål af Cristiano Ronaldo),

2-0 i Parken (et mål af Cristiano Ronaldo)

Af den samme måloversigt kan i øvrigt man se, at portugiseren gennem tiden har scoret 10 mod sin kommende italienske klub. Her kan du se hans vilde løn i Juventus

