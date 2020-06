Hansi Flick har taget Bayern med storm, men det overrasker ikke den tidligere danske landstræner Morten Olsen.

End ikke en coronapandemi kunne slå Hansi Flicks triumfkurs i Bayern München ud af kurs.

Midt i coronakrisen blev den midlertidigt forfremmede assistenttræner præsenteret som permanent cheftræner frem til sommeren 2023, og med en sejr på 1-0 tirsdag over Werder Bremen satte han en foreløbig krone på værket med et tysk mesterskab.

Det ottende på stribe for den sydtyske storklub.

Sådan så det ikke ud, da Flick som assistent for holdet kunne se Bayern få en for dem rærlig start på sæsonen. Blot fem sejre i de første ti ligakampe førte til fyring af cheftræner Niko Kovac efter 1-5-blamagen mod Eintracht Frankfurt.

Efter sikre sejre i sine første to ligakampe led Flick to nederlag i træk. Pludselig var holdet knap midtvejs i sæsonen nede på syvendepladsen med syv point op til topholdet.

Flick rystede dog ikke på hånden. Han stolede på sin faglighed. Og med god grund, hvis man spørger den tidligere danske landstræner Morten Olsen.

Olsen kom til FC Köln som træner i 1993, hvor en skadesplaget Hansi Flick var i truppen. Og allerede dengang som 28-årig viste han interesse for trænerfaget.

- Han kunne lide at snuse lidt til det at være træner. Han var en, der gerne ville snakke fodbold, snakke om nye idéer og sådan noget, husker Olsen.

- Og det endte jo lidt med at være afslutningen på hans spillerkarriere (i Köln).

Siden har de mødtes mange gange, da Olsen var dansk landstræner, og Flick i 2006 blev landsholdsassistent for Tyskland og senere sportsdirektør i Det Tyske Fodboldforbund (DFB).

Morten Olsen ser klare linjer fra Flicks landsholdstid og til arbejdet i Bayern nu.

- Tyskland er et utrolig seværdigt hold at se på, og det er Bayern også nu. Så hans tankegang er kommet fra den tyske talentudvikling, hvor han også selv tog fat i mange år i DFB, mener Morten Olsen.

- Han har præget Bayern med den måde, han ser fodbold på, og det passer jo også til Bayern med de typer og dygtige spillere, de har. De spiller noget af det bedste fodbold i Europa under ham.

Ifølge Olsen er Flick et produkt af den udvikling i tysk fodbold, som på spillersiden startede med folk som Jürgen Klinsmann og Matthias Sammer, der skiftede til udenlandske klubber fra slutningen af 1980'erne.

Som henholdsvis landstræner og teknisk direktør i DFB i midten af 00'erne igangsatte de to projektet med at skabe en bedre talentudvikling i landet. Det arbejde blev Flick en direkte del af, da han i 2006 blev assistent for den nye landstræner Joachim Löw.

Og han passede perfekt ind ifølge Morten Olsen.

- Flick var en, som hele tiden kiggede efter nye impulser, husker den forhenværende danske landstræner.

De impulser kunne han bruge i fodboldforbundet, hvor der blev tænkt nyt. Arbejdet kulminerede med VM-titlen i 2014.

Måden at tænke fodbold på er han lykkedes med at overføre fra udvikling af talenter til at udføre gennem Bayerns stjernespækkede mandskab.

Og gamle landsholdsspillere, der nærmest var dømt ude, blomstrer igen i Bayern - bedst symboliseret ved genopstandne folk som Thomas Müller og Jérôme Boateng.

Flicks hurtige og naturlige omstilling fra assistent til cheftræner for en af Europas absolutte mastodonter har nok overrasket mange. Dog ikke Morten Olsen.

- Det er en anden verden (at være cheftræner), og det er ikke alle, som kan det. Men det overrasker mig ikke, at han kan, når jeg har mødt mennesket bag både fodboldspilleren og fodboldtræneren. Han er klog nok til at håndtere det, siger Morten Olsen.

Flick nåede fra 1985 til 1990 fire mesterskaber og en pokaltitel som spiller i Bayern. Nu har han også et mesterskab som cheftræner på cv'et.

Bayern er ligeledes i den tyske pokalfinale, hvor Bayer Leverkusen venter, og såfremt Champions League genoptages, har Flick og co. chancen for at vinde The Treble.

/ritzau/