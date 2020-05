AGFs drømme om et bedre stadion kan være et skridt nærmere.

Således er der, inden en aftale er en realitet, et stort politisk flertal for, at hele området omkring Ceres Park og Kongelunden får et ansigtsløft fra 2024.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Private donationer sikrer en halv milliard, mens poltikerne vil poste 250 millioner kroner i projektet, som også omfatter en større arena, nye atletikbaner, idræts- og aktivitetsområder i skoven blandt flere ting.

Der er tidligere givet tilsagn om en halv milliard kroner. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Der er tidligere givet tilsagn om en halv milliard kroner. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Vi støtter op om projekt Kongelunden. Og at kommunen skal bruge et beløb på 250 millioner kroner, skræmmer os ikke i Venstre,« siger Venstres politiske leder og rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, der også henter støtte fra Radikale Venstres, Rabih Azad-Ahmad.

SF's politiske leder, Børn- og Ungerådmand Thomas Medom, er ikke lige så begejstret.

»Vi vil ikke afvise at være med til at finde et beløb. Men vi vender os mod beløbets størrelse på 250 millioner kroner. Det er meget forlods før forhandlingerne at sige, at man vil binde sig til så meget, når vi ved, at der er behov for at bygge nye skoler, daginstitutioner, plejehjem, mere kollektiv transport og nye veje,« siger han til Aarhus Stiftstidende.

Den største modstander af et nyt stadion er Dansk Folkeparti, der ifølge avisen stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er lovligt at bruge skattekroner på et stadion til en privat klub, men flertallet i byrådet er altså for investeringen.