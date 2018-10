Flere store europæiske fodboldklubber bliver onsdag ransaget af politiet, fordi der er mistanke om økonomisk svindel og matchfixing.

Det siger de belgiske myndigheder ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Det drejer sig om 44 ransagninger i Belgien og 13 i Frankrig, Luxemburg, Cypern, Montenegro, Serbien og Makedonien. 220 betjente står for ransagningen.

»Et stort antal personer er blevet taget med ind til et grundigt forhør,« lyder det i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

I Belgien slog politiet til mod nogle af landets mest kendte klubber. Blandt andet skal lokalerne tilhørende Anderlecht, Club Brugge og Standard Liege være blevet gennemsøgt, skriver belgiske medier ifølge NTB.

Anklagemyndigheden i Belgien hævder at have indsamlet materiale over det seneste år, der beviser, at agenter har foretaget mistænkelige pengeoverførsler.

Samtidig siger den, at der er er indikationer på matchfixing.

/ritzau/