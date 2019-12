Det bliver travlt at være dansk landsholdsspiller i 2020. I hvert fald hvis man bliver inviteret til barnedåb hos holdkammeraterne.

Der bliver nemlig lavet nogle børn hos landets bedste fodboldspillere. Og denne gang er det angriberen Martin Braithwaite, som kan melde om en kommende familieforøgelse med sin franske kone Anne-Laure Louis.

»Tak, Fader Jul. Men vi har allerede fået den smukkeste gave,« skriver Anne-Laure Loire til et billede af hende og Martin Braithwaite.

Her slutter hun også af med at skrive ‘nummer fire’, og det er en henvisning til, at det er den tidligere tv-værts barn nummer fire, der nu er på vej.

Merci papa Noël Mais nous avons déjà le plus beau des cadeaux! #number4 @braithwaite_no1

Det ene har hun med Martin Braithwaite, som hun mødte, da landsholdsspilleren spillede i Toulouse i Frankrig, mens hun har to andre fra et tidligere forhold.

Martin Braithwaite og Anne-Laure Louis har kendt hinanden i adskillige år, og de mødtes, da Martin Braithwaite var gæst på et sportsprogram, hvor Anne-Laure Louis var medvært.

Herfra var der amoriner i luften, og kærester blev til mand og kone, da parret denne sommer blev gift på Ibiza.

Det var dog ikke den eneste store optur for Martin Braithwaite. Han var nemlig også manden bag det mål, der sørgede for at sende Danmark til EM til sommer, da han scorede i 1-1-kampen mod Irland.