Flere hundrede betjente er blevet indsat i Prags gader i forbindelse med FC Københavns Champions League-brag tirsdag aften - og blandt dem er flere danske betjente.

Det bekræfter Københavns Politi overfor B.T.

»Vi har folk på stedet. Det er efter aftale med det lokale politi, og det er fast praksis ved denne type kampe,« oplyser Københavns Politi i en mail til B.T.

For efter sidste uges dramatiske opgør, hvor der blandt andet var et sammenstød, da en større gruppe Sparta Prag-fans opsøgte FCK-fans foran Parken, har tjekkisk politi valgt at tage sikkerheden før og efter opgøret særdeles alvorligt - og det skal dansk politi altså hjælpe med.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Politiet i Prag opfatter denne kamp som en risikokamp, særligt efter den ulovlige opførsel fra begge holds fans før og efter den første kamp i København.«

»Af den grund er antallet af betjente øget,« lyder det i en meddelelse på det tjekkiske politis hjemmeside.

Her fremgår det, at der blandt andet vil være betjente med hunde og på heste, der skal hjælpe tirsdagens opgør med at forløbe uden problemer.

Det tjekkiske politi har - altså i selskab med danske betjente - mandag og tirsdag holdt skarpt øje med fans fra begge lejre, og tirsdag bliver FCK-fansene fulgt talstærkt, når de marcherer fra en samlingsplads i den gamle by til stadion.

På banen er der også lagt op til en neglebider af en kamp, da FCK og Sparta Prag spillede 0-0 i første opgør i Parken - og her kan du blandt andet læse om, hvor mange millioner, der er på spil.

