AZ Alkmaar og PSV Eindhoven tilslutter sig Ajax Amsterdams ønske om at afblæse sæsonen med det samme.

Flere hollandske fodboldklubber tilslutter sig nu Ajax Amsterdams opfordring om at aflyse resten af sæsonen.

Meldingen kommer fra AZ Alkmaar og PSV Eindhoven, blot timer efter at nabolandet Belgien bragte sin fodboldsæson til et endeligt ophør torsdag.

AZ Alkmaar, der lå på samme antal point som Ajax Amsterdam, da den hollandske liga blev suspenderet i sidste måned som følge af coronakrisen, og PSV Eindhoven giver således deres støtte til sportsdirektøren i Ajax Amsterdam, Marc Overmars.

Overmars sagde tidligere torsdag, at han mener, at fodboldsæsonen i den bedste hollandske liga skal afblæses med det samme.

Det er AZ Alkmaars tekniske direktør, Robert Eenhoorn, enig i.

- Vi finder den aktuelle coronavirussituation yderst betænkelig og mener, at det er irrelevant at spille sæsonen færdig bag lukkede døre, siger han til hollandske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Plus, der er stadig en masse usikkerhed omkring, hvordan virusudbruddet fortsat vil udvikle sig, tilføjer han.

Også PSV Eindhovens tekniske direktør, Toon Gerbarnds, mener, at sæsonen skal afblæses.

- Vi kan ikke finde nogen god grund til at genstarte sæsonen, siger han ifølge Reuters.

Opfordringen fra Marc Overmars kom, dagen efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) onsdag besluttede at udskyde Champions League og Europa League i stedet for at aflyse turneringerne.

Det fik Overmars til at sammenligne Uefa og Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB) med USA's præsident, Donald Trump.

- Hvorfor handler det i øjeblikket om penge og ikke folkesundhed? Jeg har svært ved, sådan som det foregår lige nu, sagde sportsdirektøren til det hollandske medie Telegraaf.

- Jeg sammenligner lige nu Uefa og KNVB med USA's præsident, Donald Trump, der for en uge siden sagde, at økonomien er vigtigere end coronavirusset.

Ajax topper i øjeblikket den hollandske liga på en bedre målscore end AZ Alkmaar.

Begge hold har ni spillerunder tilbage i ligaen.

Efter Overmars' udmelding oplyste den belgiske ligaforening Pro League, at den belgiske fodboldsæson er forbi, og at ligaen ikke bliver færdigspillet.

Som et resultat af beslutningen bliver det nuværende førerhold, Club Brugge, udnævnt til mester, mens en arbejdsgruppe skal fastslå, hvad der skal ske med nedrykning og fordeling af de europæiske pladser.

