Mohamed Daramys idol er Marcus Rashford, og FCK-anfører Carlos Zeca vil gerne se en kamp på Old Trafford.

Med mange succesfulde år fra midten af 1980'erne og frem har Manchester United opbygget en stor fanbase i hele verden.

Flere United-sympatisører spiller for FC København, og derfor står de mandag over for deres helte i Europa League-kvartfinalen mellem de to klubber i Köln.

- Mohamed Daramy er mere optaget af Manchester United end FCK, så jeg skal have fortalt ham, hvilken vej han skal spille, joker Ståle Solbakken.

Det er et overdrevet eksempel, lyder modsvaret fra den unge angriber.

- Vi er flere United-fans, og jeg ved ikke, hvorfor han kun nævner mig.

- Carlos Zeca er også stor United-fan, og det samme er Pierre Bengtsson og Robert Mudrazija, siger Mohamed Daramy.

Den 18-årige angriber kan mandag stå over for sit idol, der spiller på det modsatte hold, og hvis spillestil har flere ligheder med rapfodede Daramys.

- Mit idol er Marcus Rashford. Det er en spiller, jeg har fulgt, siden han fik debut mod FC Midtjylland. Han er et af mine store idoler.

- Vi er begge startet helt unge med at spille seniorfodbold. Han er 22 år nu, og han bliver bedre og bedre, og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan følge den samme udvikling, siger Mohamed Daramy.

Han har aldrig set en kamp med Manchester United live. Det samme gør sig gældende for FCK-anfører Carlos Zeca, der også har United som sit favorithold.

- Siden jeg var ung, har det været holdet, som jeg bedst har kunnet lide. Jeg kan lide stadionet og atmosfæren, og det har altid været en drøm for mig at komme dertil og se en kamp på deres stadion (Old Trafford, red.), for det er mit favorithold, siger Zeca.

Den tidligere landsholdsspiller Nicolai Boilesen har haft en forkærlighed for Manchester United, men den er aftaget med tiden.

- Jeg har altid godt kunnet lide Manchester United, og det var den første klub, jeg fulgte, da jeg var yngre. Men nu spiller jeg selv professionel fodbold, og jeg er ikke fan af dem længere, siger FCK-backen.

/ritzau/