En kvinde blev seksuelt forulempet midt i vilde jubelscener.

Schalke 04 er tilbage i Bundesligaen, efter man i weekenden vandt 2. Bundesligaen med en 2-1-sejr over Nürnberg på udebane.

Og det medførte massiv jubel, hvor mange af de 50.0000 tilskuere på stadion stormede banen ved slutfløjt i jubel over oprykningen. Men undervejs gik en mandlig fan langt over stregen, da han begik et seksuelt overgreb på en kvindelig fan.

Kvinden har selv delt sin oplevelse på Twitter.

Foto: THILO SCHMUELGEN Vis mere Foto: THILO SCHMUELGEN

'Sådan en baneinvasion er ikke særlig sjov, når du pludselig kan mærke en hånd på din bagdel, der siden tager fat i dit skridt og i sidste ende forsøger at trække trøjen ud af bukserne for at komme op under trøjen,' skriver hun blandt andet.

Hun fortæller, at hun har valgt at dele sin oplevelse, fordi hun vil gøre opmærksom på problemet. Og fordi hun var en af dem, der fik hjælp, hvilket hun understreger langt fra er tilfældet for alle. Ifølge tyske medier greb flere fans ind, da de så overgrebet, og der var endda én, der nåede at tage et billede af manden. Men det lykkedes ham at forsvinde i mængden.

Billedet kan dog vise sig at blive et vigtigt spor. Kvinden har givet det til politiet og anmeldt overgrebet, der nu bliver efterforsket.

»Den ansvarlige afdeling er nu i gang med at undersøge den ukendte mistænkte,« siger politiets talsmand Michael Petzold til mediet Nordbayern.

Kvinden tilføjer, at hun er okay på trods af omstændighederne.