Mørkets fyrster, dukkeførere, spindoktorer.

Beskrivelsen lyder mest af alt som de særlige og berygtede rådgivere, der går i hælene af landets ministre på Christiansborg. Dem, der skal håndtere pressen og kriserne. Dem, der skal forsøge at styre, hvad der når ud til offentligheden.

Men det er ikke kun i politik, at de hersker.

Danske fodboldspillere og fodboldpersonligheder er nemlig i stigende grad begyndt at tilknytte deres egne loyale skygger - deres egne personlige medierådgivere.

Rådgivere, der tager sig godt betalt for at få nøje udvalgte, positive historier ud i pressen, budskabstræne, klæde på til interviews og i det hele taget gøre alt for at stille en klient i det bedst mulige lys udadtil.

Målet er at øge spillerens værdi, brand og omdømme. Noget, der kan give pote i forbindelse med en kontraktforlængelse eller et klubskifte.

Præcis som det er medierådgiverens opgave at få positive historier ud, er det også hans opgave at forsøge at tysse de negative historier ned.

Det var eksempelvis særligt den opgave, som Nicklas Bendtners tidligere strategiske rådgiver fra 2011 til 2013, Jesper Lynghus, varetog. Han har i et interview med B.T. for nyligt fortalt, hvordan han aldrig blev andet end en oprydder for den danske angriber.

Lyons Joachim Andersen er en af dem, der har valgt at have en medierådgiver ansat. Foto: ROMAIN LAFABREGUE Vis mere Lyons Joachim Andersen er en af dem, der har valgt at have en medierådgiver ansat. Foto: ROMAIN LAFABREGUE

I Danmark er det medierådgiver Lars Hendel, der har flest fodboldpersonligheder i sin stald. I efterhånden mange år har han været ansat af landsholdsanfører Simon Kjær, men senest er også Jannik Vestergaard og Mikkel Duelund kommet til, ligesom han også rådgiver flere udenlandske fodboldspillere.

Derudover rådgiver han også Malmö-træner Jon Dahl Tomasson og nu tidligere direktør i Spillerforeningen Mads Øland.

Danmarks dyreste fodboldspiller, Joachim Andersen, har ansat tidligere sportschef på B.T. og Berlingske Morten Crone Sejersbøl som sin medierådgiver. Han arbejder i dag som seniorrådgiver hos kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese.

Gennem det seneste år har han også rådgivet en anden landsholdsspiller, hvis navn kommunikationsbureauet vil holde anonymt, samt FC Twente-danskeren Emil Berggreen.

B.T. har gennem Lars Hendel spurgt, om Simon Kjær, Jannik Vestergaard eller en af de andre i hans stald havde lyst til at medvirke i et interview om, hvorfor de har valgt at ansætte en medierådgiver.

Da Lars Hendel modtog forespørgslen, blev der i første omgang spurgt til, hvad historien helt præcist gik ud på. Et spørgsmål, der ofte stilles, og som er helt normal kutyme.

Men efter kort betænkningstid valgte Lars Hendel - uden at forhøre sig hos en eneste af sine klienter - at sige pænt nej tak på klienternes vegne.

Joachim Andersen kunne gennem sin medierådgiver, Morten Crone Sejersbøl, oplyse, at han lige nu har en pause fra at snakke med journalister efter en hektisk periode.

Southampton-spilleren Jannik Vestergaard har for nyligt valgt at tilknytte Lars Hendel som sin medierådgiver. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Southampton-spilleren Jannik Vestergaard har for nyligt valgt at tilknytte Lars Hendel som sin medierådgiver. Foto: DAVID KLEIN

B.T. fik alligevel mulighed for at sende nogle skriftlige spørgsmål på en mail til Morten Crone, der sørgede for, at de blev besvaret af den danske Lyon-spiller så hurtigt som muligt.

Al kommunikation med disse spillere er altså foregået gennem en tredjepart, og på intet tidspunkt har B.T. reelt været i kontakt med en fodboldspiller.

Joachim Andersens medierådgiver forklarede dog hurtigt, at det ikke var normal praksis, og at dette blot var anden gang, at et interview blev lavet skriftligt, siden han kom til i sommer.

Så hvad er svaret på, hvorfor flere og flere danske fodboldpersonligheder ønsker at have en særlig rådgiver tilknyttet til at varetage alt, der har med medier og journalister at gøre?

Disse stjerner har en medierådgiver tilknyttet Lars Hendel (Firstmover): Simon Kjær, Jannik Vestergaard, Mikkel Duelund, Nicolai Boilesen, Stephan Andersen, Lucas Digne, Sébastien Corchia, Eder, Maty Ryan, Jon Dahl Tomasson og Mads Øland. Morten Crone Sejersbøl (Geelmuyden Kiese): Joachim Andersen, Emil Berggreen, anonym landsholdsspiller, anonym dansk udlandsprofessionel.

B.T. modtog følgende svar fra Joachim Andersen:

Hvorfor har du en medierådgiver tilknyttet?

»Jeg har valgt at betragte min karriere som en forretning, hvor jeg forsøger at optimere på alle de områder, jeg kan.«

»Derfor har jeg en diætist, en tidligere Premier League-spiller, der evaluerer alle kampe sammen med mig, en investeringsrådgiver, en advokat, en international agent med de rigtige kontakter og kontorer i alle de store lande og så en kommunikationsrådgiver,« skriver han og fortsætter:

»Jeg tror på, at det giver mig ro til at koncentrere mig om at spille fodbold, at der er en til at tage imod opkald fra journalister, planlægge interview og give mig gode råd til, hvordan jeg kan blive bedre til at fortælle min historie.«

Har du en medierådgiver ansat for at tegne det rigtige billede af dig selv, eller for at tegne et bedre billede af dig selv?

»Jeg betragter mig selv som et åbent og imødekommende menneske, men jeg har ikke nødvendigvis været verdensmester i at fortælle om mig selv. Det har måske betydet, at jeg har haft lidt svært ved at tale om mine succeser.«

Her fremhæver han, hvordan hans rådgiver vil have, at Joachim Andersen husker at fortælle, at han i sidste halvdel af sidste år fik debut på landsholdet og i Champions League, og at han blev solgt for et stort beløb til en kæmpe klub. På den måde vil han nemlig brande sig selv bedst muligt.

Synes du, det er den vej, fodboldspillere skal gå, hvor kommunikationen bliver styret af en tredjepart?

»Det er altid mig, der siger til eller fra i sidste ende. Der er mig, der ved præcis, hvad jeg selv har lyst til at deltage i, og det er mig, der kender mit program i Lyon og ved, hvornår der er luft og overskud til at lave noget,« slutter Joachim Andersen.