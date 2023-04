Lyt til artiklen

Pokalkampen mellem Viborg og Aab har fået et voldsomt efterspil.

Politiet har nemlig anholdt tre personer i forbindelse med tumult uden for Energi Viborg Arena. De tre personer har alle tilknytning til AaB.

Yderligere tre AaB-fans er i den forbindelse sigtet for brud på knivloven, maskeringsforbud, ølkast og et greb på en stadionvagt.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

AaB tabte udekampen mod Viborg med 0-1, men avancerede til pokalturneringens semifinaler med samlet 2-1 efter de to opgør.

Anton Gaaei lavede et flot langskudsmål for viborgenserne i slutningen af første halvleg, men trods flere gode muligheder til de grønblusede blev kampen ikke presset ud i forlænget spilletid.

Midlertidig AaB-cheftræner Oscar Hiljemark kan foruden semifinalepladsen glæde sig over, at hans spillere leverede en heroisk arbejdsindsats opgøret igennem, og at holdet trods nederlaget ser forvandlet ud efter fyringen af Erik Hamrén.

Ud over AaB er FC Nordsjælland og Silkeborg også kvalificeret til pokalsemifinalerne. Den sidste semifinalist findes senere torsdag i opgøret mellem Vejle og FC København. Derefter finder lodtrækningen sted.