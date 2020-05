Dækningen af sport må for alt i verden ikke fylde mere end selve begivenheden.

Det har været Flemming Tofts mantra gennem hele sin karriere som sportsjournalist og -kommentator.

»For mig har det altid været vigtigt ikke at være større end begivenheden,« fortæller den 71-årige TV 2-legende til B.T. og tilføjer:

»Men det er der desværre mange, der ender med at blive.«

Flemming Toft (tv.) i snak med Frank Arnesen (th.). Foto: Privatfoto Vis mere Flemming Toft (tv.) i snak med Frank Arnesen (th.). Foto: Privatfoto

Gennem årtier har han guidet danskerne gennem både store og mindre gode sportsoplevelser på tv-skærmen, og han har en helt klar holdning til, hvordan man skal gribe en sportsbegivenhed an som kommentator eller journalist.

»Jeg synes, der bliver snakket alt for meget til sportsbegivenheder. Det overdøver jo nærmest selve spillet efterhånden,« forklarer han og tilføjer, at det især er ét bestemt punkt, hvor det bliver for meget:

»Det er synd for begivenheden, at det andet skal fylde så meget. Hvorfor holder man studiesnak under begivenheden, når man haft det som optakt i flere timer?«

Ifølge Flemming Toft får nutidens tv-dækning alt for ofte seerne til at glemme, at der rent faktisk er et spil i gang inde på banen:

»Det intense er jo ikke kun, når bolden er inde foran mål. Begivenheden bliver simpelthen overmast nogle gange. Der er sgu for meget 'selfie' over det.«

Han har blandt andet dækket 11 VM-slutrunder og et hav af landskampe, og derfor ved den ikoniske TV 2-kommentator da også, hvordan en tv-dækning skal skrues sammen. Også selv om tiden er en anden, end dengang han selv startede som ung, håbefuld journalist.

»Alle får jo langt flere informationer i dag, end de gjorde for bare nogle år siden. Derfor er det da også vigtigere end nogenside før, at det er begivenheden, der taler til seerne, end det er kommentatoren, der gør det.«

På nær en kort periode i 90erne, hvor han arbejdede som informationschef i FC København, har Flemming Toft siden 1988 været en fast del af TV 2 indtil bruddet med sin mangeårige arbejdsgiver i 2015, hvor han i stedet valgte at starte sit eget freelance-firma op.

Flemming Toft har kommenteret et hav af fodboldkampe. Blandt andet sammen med Preben Elkjær. Foto: Privatfoto Vis mere Flemming Toft har kommenteret et hav af fodboldkampe. Blandt andet sammen med Preben Elkjær. Foto: Privatfoto

»TV 2 har jo været som et livskapitel for mig, og det har været et perfekt sted for mig. Jeg har aldrig været skemalagt, da jeg ikke er typen, der kan lide at sidde på kogepladen i for lang tid ad gangen, hvis du forstår? Jeg skal flytte mig konstant,« forklarer indehaveren af det ikoniske 'hutlihut'-jubeludbrud fra EM i 1992.

Bruddet med den mangeårige arbejdsplads gav derfor Flemming Toft mulighed for at flytte sig endnu mere, end han gjorde i forvejen.

Han begyndte nemlig at rejse landet rundt for at holde foredrag, indtil han ikke længere kunne undvære det sus, han mærker, når han eksempelvis skal dække en fodboldslutrunde.

Derfor gjorde han da også comeback på TV 2 efter kort tid. Denne gang i en mindre rolle end han havde før.

»Jeg er ansat på en freelance-kontrakt, så jeg er der ikke lige så meget som førhen, men det passer måske også meget min alder taget i betragtning,« lyder det fra den folkekære kommentator, som dog ikke har nogen planer om at gå på pension lige foreløbig:

»Jeg tænker sgu ikke så meget over fremtiden. Jeg synes selv, jeg er i god form både fysisk og mentalt, så det er kun et spørgsmål om, hvorvidt der er nogen i den anden ende, der gider at lytte på mig.«

Motivationen fejler da heller ikke noget for Flemming Toft. Han kan nemlig stadig blive 'starstruck', når han er på arbejde.

»Jeg bliver da stadig helt tændt, når jeg skal dække store kampe og møde store personligheder som Maradona, Sir Alex Ferguson eller min gode ven Michael Laudrup.«

Flemming Toft og Michael Laudrup til VM i 2018. Foto: Privatfoto Vis mere Flemming Toft og Michael Laudrup til VM i 2018. Foto: Privatfoto

Sammen med Carsten Werge og Svend Gehrs har Flemming Toft fortalt om sine mange oplevelser som fodboldkommentator i bogen 'Det er genialt, det der', som udkommer 3. juni.

Lørdag kunne du på bt.dk læse første del af interviewet med Flemming Toft, hvor han fortæller om livet som kendt, og dengang han blev blacklistet af sin familie, fordi han valgte at blive journalist. Læs mere om det HER.