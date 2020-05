»Hvis jeg blev set på Brøndby Stadion, kunne vedkommende ikke garantere for, hvad der ville ske. Samtidig nævnte de mine børns navne i brevet med ordene: 'Vi kender også dine børn'.«

Sådan fortæller fodboldkommentator Flemming Toft om en ubehagelig episode fra slutningen af 1990'erne, hvor han modtog trusler kort inden en kamp mellem Brøndby og FC København.

Årsagen til den uhyggelige besked skyldes, at den nu 71-årige fodboldkommentator kortvarigt fik et job som informationschef hos FCK og Parken i 1999, efter han gennem 1990'erne havde kommenteret »alt med Brøndby i deres storhedstid«, som han forklarer.

»Det var for meget for nogle Brøndby-fans, der mente, at jeg svigtede deres klub og tog parti for ærkefjenden.«

Flemming Toft i sin tid som informationschef i Parken. Foto: PETER ELMHOLT Vis mere Flemming Toft i sin tid som informationschef i Parken. Foto: PETER ELMHOLT

Den voldsomme medfart fra vestegnsfansene er en af anekdoterne i bogen 'Det er genialt, det der', som foruden Flemming Toft også er skrevet af de legendariske fodboldkommentatorer Svend Gehrs og Carsten Werge.

Flemming Toft fortæller videre i bogen, at oplevelsen skræmte ham så meget, at han søgte hjælp hos politiet.

»Jeg henvendte mig til politiet, som lovede mig beskyttelse, hvis jeg tog på Brøndby Stadion, men de ville fraråde mig det. Jeg tog ikke på stadion, men modtog senere et lignende trusselsbrev, da jeg kort efter vendte tilbage til TV 2 og skulle kommentere en FCK-kamp,« fortæller Flemming Toft i bogen og tilføjer:

»Den gennemførte jeg med civil politibeskyttelse. Det var et ekstremt tilfælde, og jeg vil sige, at de gode oplevelser langt overstråler de dårlige i min karriere.«

Carsten Werge fortæller i bogen, at man er blevet bedre til at håndtere problemer med tilskuerballade i udlandet, end man er i Danmark. Foto: Simon Skipper Vis mere Carsten Werge fortæller i bogen, at man er blevet bedre til at håndtere problemer med tilskuerballade i udlandet, end man er i Danmark. Foto: Simon Skipper

Ifølge Carsten Werge optræder den slags problemer oftere i Danmark end i udlandet.

»Tiderne har ændret sig. Der er for mange tosser på tribunerne. I forhold til hvad jeg oplever i udlandet, så er det faktisk mere udpræget herhjemme. Tosserne fylder for meget,« siger Carsten Werge i bogen og tilføjer:

»Jeg har set hooliganisme i gamle dage og slagsmål uden for stadioner i England, men det er der ikke mere. Der er kommet mere kontrol. De er blevet bedre til at håndtere tilskuerballade i England, Spanien og delvist Italien, end man er i Danmark.«

'Det er genialt, det der', som indeholder en lang række anekdoter og spændende fortællinger fra de tre legendariske fodboldkommentatorer, udkommer 3. juni.