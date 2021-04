»Selvfølgelig skal der være omspark i situationen. Det er amatøragtigt.«

Sådan lød den skarpe kritik af VAR-håndteringen fra Flemming Povlsen i Canal 9-studiet efter søndagens derby, hvor Mohamed Daramys scoring på en ripost fra Kamil Wilczeks brændte straffespark har skabt en ophedet debat om, hvorvidt der skulle have været dømt omspark i situationen eller ej.

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, var ikke i tvivl. Han og Brøndby-lejren appellerede kraftigt for, at der skulle dømmes omspark, da Daramy ifølge dem befandt sig i feltet under udførelsen af sparket.

»Vores ansvarlige derude talte med ham, og her var han rasende og sagde, at TV3 Sport kunne komme til at koste ham og Brøndby mesterskabet,« sagde TV3 Sports sportschef, Kim Mikkelsen, om Carsten V. Jensens reaktion på, at der manglede kameravinkler i situationen, der kunne bevise, at der skulle være dømt omspark.

Flemming Povlsen mener, at det er forfærdeligt, at der kan mangle kameravinkler ved en så afgørende situation i søndagens derby. Foto: Nils Meilvang Vis mere Flemming Povlsen mener, at det er forfærdeligt, at der kan mangle kameravinkler ved en så afgørende situation i søndagens derby. Foto: Nils Meilvang

Flemming Povlsen er enig i Brøndby-bossens hårde kritik.

»Jeg er nødt til at sige, at det forfærdeligt, at der ikke er en kameravinkel i det område, hvor tingene foregår. At det her kan ske, uden vi kan se, hvad der sker omkring sparkeren, er for mig på allerlaveste niveau, når vi snakker VAR. VAR skal have de bedste muligheder for at tage de rigtige beslutninger. Det her kan komme til at koste rigtig meget for Brøndby.«

Han understreger, at det er vigtigt, at man begynder at kigge mere på de her situationer, når der nu er så meget fokus på, at keeperen ikke må forlade sin linje ved straffesparket.

»Når man har så meget fokus på, at målmanden i hvert fald ikke må lave en fejl og træde væk fra linjen, så skal man da selvfølgelig også have fokus på, hvad der sker omkring det angribende og forsvarende holds spillere, der står og venter på udførelsen af straffesparket. Det er jo nedfældet i Fodboldloven, at man skal vente, til sparket er taget, inden man kan begå en eventuel ripost.«

Kritikken mod tv-produktionen finder Kim Mikkelsen uforståelig. Ifølge ham er det ikke deres ansvar, at VAR-dommerne får de bedst mulige billeder at arbejde med.

»Vi har ikke indrettet os efter at lave det bedst mulige produkt til brug for VAR-dommerne. Men Divisionsforeningen og klubberne er velkomne til at sætte ekstra kameraer op til VAR-brug – det vil vi da ikke have nogen som helst problemer med,« siger Kim Mikkelsen.