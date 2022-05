FC København har gjort klar til en stor guldfest, da mandskabet med stor sandsynlighed hiver guldet hjem mod AaB denne søndag.

Men blandt de mange fans, som skal fejre mesterskabet, mangler en bestemt prominent herre.

Der er tale om den tidligere bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment Flemming Østergaard, bedre kendt som Don Ø.

Flemming Østergaard skriver på de sociale medier, at han misser kampen mod AaB. Resten af FC Københavns kampe i denne sæson, har Flemming Østergaard overværet, uanset om det er på hjemme- eller udebane.

»Jeg må i dag nøjes med at se kampen i USA. Det er den eneste kamp i år, hvor jeg 'svigter' holdet,« skriver han i opslaget.

Flemming Østergaard oplyser, at han befinder sig i USA af private årsager. Disse årsager ønsker Flemming Østergaard ikke at uddybe over for B.T.

»Der skal meget til, før jeg misser en kamp,« skriver Flemming Østergaard i en sms til B.T.

Udover at Flemming Østergaard glipper den guldfest, der kommer i Parken, misser han også Per Winds sidste kamp i FC København. Per Wind blev fyret i klubben, efter han har været ansat i klubben i 23 år.

Fyringen af Per Wind har ikke just været køn, og det har vakt store følelser blandt FC Københavns fans og Per Wind selv, som tidligere selv har beskrevet, at cheferne i FCK har »tænkt med røven.«

Per Winds afsked i klubben fylder ligeledes hos Flemming Østergaard.

»Jeg er også ked af, at jeg ikke er til stede, når Per Wind takker af,« skriver han til B.T.

Men selvom FCKs kamp mod AaB dermed har en anelse af negative toner, tror Flemming Østergaard, at det bliver en glædelig dag for klubbens fans.

»Er sikker på, at det bliver en festdag i Parken for FCKs fans, som også i år har støttet holdet forbilledligt. Stort tillykke til spillerne, trænerstab, ja alle i PSE/FCK,« skriver Flemming Østergaard i sit opslag.