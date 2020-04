Flemming Østergaard forudser, at FC København kan gå en svær tid i møde.

Den tidligere FCK-boss frygter nemlig, at corona-krisen får alvorlige konsekvenser for alle de danske Superligaklubber - også de danske mestre.

Det siger han i et interview med FCK-fanmediet Copenhagen Sundays.

»Det er surrealistisk, og hvis vi skal koncentrere os om Danmark - hvad det betyder både sportsligt og økonomisk for de forskellige klubber - så er jeg meget, meget foruroliget for første gang over fremtiden generelt, også for vores klub F.C. København,« siger Østergaard til Copenhagen Sundays.

Og da Parken Sport & Entertainment – selskabet bag FCK - ifølge Flemming Østergaard samtidig kan stå foran store investeringer i både Lalandia, udvikling af Parken og klubbens træningsanlæg, så er det enormt vigtigt, at bestyrelsen ikke går for meget i defensiven, selvom det er hårde tider.

Derfor ærgrer det Østergaard, at rigmanden Lars Seier Christensen, som sidste år købte 22,5 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment, ikke vil have en plads i bestyrelsen.

Der er nemlig brug for hans kompetencer, mener Flemming Østergaard.

»Jeg var glad for, at Lars Seier investerede mange penge og kom ind. Men jeg havde meget gerne set, at han kom i bestyrelsen. Det havde været meget bedre. Selvfølgelig holder han sig orienteret, men jeg så gerne, at han have været i bestyrelsen og så måske holdt op med for mange restauranter og alt muligt andet halløj,« siger ’Don Ø’ og griner.

Flemming Østergaard, tidligere formand for bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment A/S og i dag bestyrelsesformand for Go Dream Oplevelsesgaver. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Flemming Østergaard, tidligere formand for bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment A/S og i dag bestyrelsesformand for Go Dream Oplevelsesgaver. Foto: Bax Lindhardt

Han understreger, at han ikke har indsigt i bestyrelsens planer, men at han udtaler sig som ’en af de 15-20 største aktionærer’ i selskabet.

Og derfor bekymrer det ham, om der er nok sportslig indsigt i bestyrelsen til at sørge for, at fodbolddelen af selskabet – altså FCK - kommer helskindet gennem krisen.

»Det, jeg er bekymret over, det er de der udmeldinger, som kommer, som måske er lidt mærkelige. Om at Skjærbæk (Erik Skjærbæk, storaktionær, red.) han interesserer sig ikke for fodbold. Og det gør Lars. Han interesserer sig for sport.«

»Jeg håber, at de to er enige både omkring de fremadrettede investeringer på den sportslige side og selvfølgelig også at udvikle forretningen med Lalandia i spidsen,« siger Flemming Østergaard.

»Hvis vi fortsat har de sportslige ambitioner om, at vi syv ud af ti gange skal blive danske mestre, så bliver vi nødt til at sætte os ned og sige: ’Er det muligt fremadrettet?’. Er det nu seks gange? Vil FC Midtjylland komme ind? Vil lige pludselig Brøndby?« lyder det fra Østergaard, som mener, at FCKs status som Skandinaviens største fodboldklub er truet.

»Hvis vi fortsat skal have den fantastiske rekord med, at vi har spillet i Europa i 13 ud af 14 gange, hvis vi skal fortsætte med at spille i Europa, hvilket vores hold er gearet til og også er vores sportslige målsætning, så bliver vi nødt til at være endnu skarpere til at købe de rigtige spillere, men også åbne pungen når det er nødvendigt. For ellers løber det fra os,« advarer Flemming Østergaard.