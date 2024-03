Zlatan Ibrahimovic forstår om nogen at sætte fokus på sig selv.

Heller ikke til konferencen 'Financial Times Business of Football Summit' i London kunne den flamboyante svensker dy sig efter at have været på talerstolen.

Superstjernen er partner i RedBird Capital, som ejer svenskerens tidligere klub AC Milan og har derigennem oparbejdet et tæt samarbejde med milliardforetagenets stifter, Gerry Cardinale.

Efter sit oplæg blev han spurgt ind til, hvorvidt det var muligheden for at kunne kalde sig milliardær, der lokkede ham til at takke ja til stillingen.

»Hvem siger, jeg ikke allerede er det?,« svarede svenskeren flabet på spørgsmålet ifølge Fottbollskanalen og fortsatte herefter på mindre Zlatan'sk facon:

»For det første stoppede jeg som spiller og lærte Gerry at kende. Jeg var åben om, hvordan jeg ønskede at leve mit liv. Jeg følte mig fri efter 20 år som spiller, og da jeg følte mig helt fri, fik jeg et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til.«

RedBird købte AC Milan, mens Zlatan stadig var at finde i klubben som spiller.

Det kostede dem den nette sum af 13 milliarder kroner.

Ibrahimovic stoppede sin glorværdige karriere i sommeren 2023. I løbet af den nåede han at repræsentere en perlerække af storklubber – herunder både Juventus, Barcelona, PSG og Manchester United.