Andreas Cornelius nåede at blive fit og få kampe inden juleferien. Det var vigtigt efter et frustrerende år.

Andreas Cornelius' hjemkomst til FC København har budt på flere skader end scoringer, da den ene muskelskade på det nærmeste har afløst den anden.

I sidste sæson, hans første efter hjemkomsten, spillede han kun 672 minutters fodbold for FCK på tværs af alle turneringer. Tendensen med skader fortsatte ind i indeværende sæson, men halvanden måned før vinterpausen lysnede det.

Han fik spilletid i fire af de seks sidste kampe i Superligaen, og han sluttede efteråret af med fuld spilletid mod AGF.

- Det var rigtig godt både mentalt og fysisk lige at få det at gå på ferie på. Det har betydet, at jeg har stået på samme niveau som de andre fra start af her i optakten, siger Cornelius.

Indtil for halvanden måned siden var det kun blevet til godt 400 minutters fodbold i sæsonen, men de fire kampe sendte ham op på næsten 600 minutters fodbold.

Han har kunnet bruge vinterpausen på at vedligeholde kroppen i stedet for at reparere på den, og derfor tror han også, at både klubben og fansene kan begynde at få valuta for pengene i foråret.

- Når jeg kommer ind i en rytme, hvor jeg også spiller kontinuerligt, så kommer det til at køre af sig selv, siger han.

FCK har da heller ikke hentet en ny spidsangriber i januars transfervindue. Det kunne godt tyde på, at klubben også tror, Cornelius er på ret kurs igen fysisk.

Skadesfrekvensen har også smittet af på målformen. I sidste sæson blev det til to pokalmål, men derudover har han ikke scoret, siden han vendte tilbage for FCK.

Han lægger da heller ikke skjul på, at skaderne har været opslidende.

- Det har været virkelig frustrerende. Jeg vil jo allerhelst bare være klar hele tiden og til rådighed. Og træne hårdt og spille alle kampene, lyder det fra Cornelius.

Han har forsøgt at tøjle frustrationerne ved at glemme fodbolden så meget som muligt, når det har kunnet lade sig gøre.

- Selvfølgelig skal man gøre alle de rigtige ting, både når man er i klubben og derhjemme. Men man bliver også nødt til at prøve at få tankerne lidt væk, for ellers bliver man for frustreret, siger han.

FCK og Cornelius tager hul på foråret 13. februar, når Manchester City gæster Parken til ottendedelsfinale i Champions League.

/ritzau/