Stolt. Lidt lettet. Og ikke mindst ovenpå.

Viktor Fischers kropssprog var til at læse, da han trådte væk fra Skonto Stadion, hvor FC København blev modtaget med den sjældne kombination af technomusik garneret med både saxofon og trompet. Og hvor de tog hjem igen med Riga FCs drømme om Europa League i bagagen.

FC København-profilen rystede lige et par lettiske journalister af sig med en iskold kommentar om, at han aldrig havde hørt om Riga FC, inden FC København mødte dem.

Og så flød ordene ud af den blonde offensivspiller.

»Vi er videre. Vi gør det igen. Jeg bliver nødt til at nævne det, og jeg bliver nødt til at rose os selv, når vi har muligheden for det. Når vi vinder en Superliga-kamp, kan vi ikke rose os selv, for det skal vi forvente, at vi gør,« siger Viktor Fischer til B.T. og fortsætter.

»Vi må rose os selv for bare konsekvent at være med i Europa og gøre det gang på gang. Så kan vi blive kritiseret for, at det ikke var en god kamp, og det så ikke pænt ud i aften. Men det vil jeg skide på, for vi er med igen, og der kommer seks fantastiske kampe. Der er ingen, der kan huske den her kamp, når først vi er med. Jeg er stolt.«

FC København tabte 1-0 til Riga FC, og dermed viste Mohamed Daramys sidste sekund-scoring i den første kamp sig fuldstændig essentiel.

FC København vandt 3-2 samlet og er for 13. gang på 14 år altså i et europæisk gruppespil.

»Det starter med en forventning om, at man er med. Og den forventning skaber en en sult efter, at det skal vi være. Og en tro på, at vi hører til der.«

»Der er ingen hemmelighed, at vi er utroligt skuffede over, at vi ikke kom med i Champions League. Der følte vi, at vi kunne være med. Men når det ikke skete, var det næste skridt at gøre det her over to kampe. Det har vi gjort,« siger Fischer.

Han og holdkammeraterne kommer nok til at tænde en tv-skærm fredag klokken 13, når der trækkes lod om grupperne i Europa League. For forventningen om FCK i Europa er indløst, og så falder der om ikke fire-fem kilos pres af skuldrene, så i hvert fald et par stykker.

»Jeg kan godt mærke, at det er en forløsning for os, for vi er en stor organisation. Vi er fodboldholdet, men der er en stor organisation bag os, som er meget afhængige af det, vi gør også. Jeg kan godt mærke, at vi er en del lettere nu, og vi kommer til at gå ind i nogle kampe nu, som forhåbentlig bliver spillet med en større frihed, for nu er vi der, hvor vi gerne vil være,« siger Viktor Fischer.