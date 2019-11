Kampen om pladserne i FCK's angreb er hård og nådesløs.

Dame N'Doye, Nicklas Bendtner, Pieros Sotiriou, Michael Santos, Jonas Wind, Pep Biel, Carlo Holse, Viktor Fischer... Otte navne til de fire offensive pladser i FCK's vanlige 4-4-2-opstilling, og selvom Jonas Wind er langtidsskadet, og Dame N'Doye har døjet med skavanker i sæsonen, skal man præstere for at være den del af startopstillingen.

»Vi ved ikke, hvem der spiller, fra kamp til kamp. Fordi vi spiller hver tredje dag, vi har brug for alle, og fordi vi har brug for friske kræfter,« siger Viktor Fischer.

»Der er en super sund og god konkurrence. Sådan skal det også være i en stor klub som vores.«

Jeg tror ikke, at vi skal regne med at score tre mål mod Kiev. Viktor Fischer inden Europa League-opgør

I sommer tog FC København afsked med topscorer Robert Skov, men til gengæld er Pep Biel, Michael Santos og Nicklas Bendtner kommet til klubben, mens Carlo Holse er kommet retur fra et lejeophold i Esbjerg.

»Jeg syntes også, at det var stærkt sidste sæson,« fortæller Viktor Fischer om den offensive konkurrence i FC København.

»Vi havde også konkurrence om de forreste pladser, og det hører også klubben til. Men i år er der måske lige en enkelt spiller mere til at kæmpe om de pladser, og det gør det kun til en endnu sundere konkurrence.«

Efter en indkøringsperiode er Michael Santos begyndt at score mål på samlebånd, og i torsdags fik Nicklas Bendtner hul på bylden, da han scorede sit første FCK-mål i kampen mod FC Nordsjælland.

Nicklas Bendtner scorede sit første mål i FCK-trøjen mod FC Nordsjælland. Foto: Claus Bech Vis mere Nicklas Bendtner scorede sit første mål i FCK-trøjen mod FC Nordsjælland. Foto: Claus Bech

»Vi havde lige brug for at finde hinanden i de lidt nye relationer, vi havde oppe foran. Der var mange forskellige konstellationer med Santos, og så spillede Pieros nogle gange, andre gange var det andre. Det er faldet meget mere på plads nu, og vi spiller på flere strenge,« fortæller Fischer, der også har en kommentar til Bendtners præstationer.

»Han skal bare blive ved med at lave mål og gå efter at gøre det, for det er det, vi har brug for.«

Også den kun 17-årige Mohammed Daramy trådte i karakter i pokalopgøret mod FC Nordsjælland med to scoringer.

»Han er et stort talent og gør det gradvis bedre og bedre. Han scorede to gode mål mod FC Nordsjælland og lavede nogle gode detaljer, da han kom ind sidste gang. Han skal blive ved med bare at ville blive bedre og ville gøre en forskel på banen,« mener Viktor Fischer.

Daramy får ros af holdkammeraten Viktor Fischer. Foto: Claus Bech Vis mere Daramy får ros af holdkammeraten Viktor Fischer. Foto: Claus Bech

På trods af en frugtbar periode rent offensivt, hvor det er blevet til mange FCK-mål, spår Viktor Fischer dog ikke offensivt fyrværkeri mod Dynamo Kiev i torsdagens Europa League-kamp.

»Jeg tror ikke, at vi skal regne med at score tre mål mod Kiev. Der skal vi nok håbe på, at et eller to kan være nok.«

Inden opgøret ligger FC København på en delt førsteplads i gruppen med fem point for tre kampe, ligesom Dynamo Kiev.

Kampen fløjtes i gang i Parken klokken 18.55.