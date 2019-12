Offensivspilleren Viktor Fischer vurderer, at FC København kan slå Celtic ud af Europa over to kampe.

FC København-spilleren Viktor Fischer er godt tilfreds med mandagens lodtrækning i Europa League.

Lodtrækningen magede det således, at FCK skal møde Celtic i Europa Leagues 16.-delsfinaler i februar.

Fischer mødte Celtic to gange som Ajax-spiller i Europa League-gruppespillet i efteråret 2015.

Fischer startede inde i begge Ajax-kampe mod Celtic og scorede et enkelt mål i 2-2-kampen mod skotterne i Amsterdam i september 2015. Lasse Schöne scorede det andet mål for Ajax i den kamp.

- Jeg synes, det var en noget nær ideel lodtrækning. Vi møder et hold, der kan tiltrække tilskuere, og de bliver også fantastiske at spille mod på udebane i en af de mest fantastiske arenaer, som jeg har spillet i.

- Og så møder vi samtidig en modstander, som det ikke er helt utopisk, at vi slår ud over to kampe, selv om det bliver meget, meget svært. Det var en ret fantastisk lodtrækning, siger Fischer.

Sammen med de øvrige FCK-holdkammerater venter nu en juleferie, og så satser Fischer på at komme godt fra start uden skader i det nye år.

- Jeg glæder mig enormt meget til en opstart, hvor jeg kommer og ikke har ondt nogen steder i kroppen og virkelig bare kan bygge på i en måned og blive pissestærk og klar til at skyde af sted i foråret.

- Det kunne jeg ikke på samme måde sidste år. Der var altid det ene eller andet. Foden drillede lidt, og jeg havde nogle følgeting. Så det bliver forhåbentlig den optakt, jeg har glædet mig til, siger Fischer.

FCK's kampe mod Celtic spilles 20. og 27. februar. Københavnerne spiller en enkelt superligakamp ude mod Esbjerg 14. februar inden den første kamp hjemme mod skotterne.

/ritzau/