Der burde have stået, at det var en lettelse for Viktor Fischer at score sit første sæsonmål.

For den kække FC København-angriber serverede selv overskriften på et sølvfad med et glimt i øjet efter sit mål i københavnernes 3-1-sejr over Riga.

»Jeg er tæt på at sige, at det er en lettelse, men det er bare sådan en dum overskrift i aviserne. Og det er din avis, jeg tænker på,« sagde Viktor Fischer med et stort smil på læben og prikkede med sin vandflaske, inden han alligevel afleverede sin overskrift.

»Men det er en lettelse. Hvad end man fokuserer på andre ting eller ej, så hører det sig til mit spil, at jeg skal lave mål en gang imellem. Så det var rigtig dejligt. Jeg havde også en rigtig god følelse inden kampen, men det havde jeg også i sidste uge og i ugen før det.«

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Viktor Fischer stod for det første mål i FC Københavns 3-1-sejr over Riga.

Det sidste kom i de allersidste sekunder af kampen og løftede et fesent resultat til sådan et, der vil få direktørerne i Parken til at begynde at tælle penge.

Og 3-1-målet var da også vigtigt, anerkender Viktor Fischer, der samtidig gav sin vurdering med af FC Københavns nyindkøbte angriber, som viste sig frem med et fint chip til Mohamed Daramys 3-1-mål.

»Jeg bemærkede den skønne assist, han (Michael Santos, red.) lavede til sidst, og det var rigtig godt sat ind af Mohamed. Men det var vist også det i dag, ikke?«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Han skal lige finde fodfæste. Nogle gange er et glimt af kvalitet nok til at vise, at en spiller er god, og det havde han i den sidste sekvens, og vi glæder os til at se mere af ham,« siger Viktor Fischer.

Og mere kommer de til at se af Michael Santos i den kommende tid i FC København. For han er købt ind til angrebet, der kommer til at mangle Dame N’Doye og Jonas Wind formentlig resten af efteråret. De to angribere er begge blevet langtidsskadede i løbet af sidste uge.

»Jeg synes, at det er stærkt, at vi vandt på den her måde uden N’Doye og Wind. Gennem det sidste år er flere spillet røget ud til skader eller blevet solgt, men vi har vist, at vi kan svare rigtig godt igen – oftest med sejre. Det er, fordi der står stærke spillere i næste led, og de er klar til at tage chancen.«

»Det var dejligt at se ”Mo” komme ind og score. Det var vigtigt for ham og hans selvtillid, og det var vigtigt for os at vide, at vi har gode indskiftere, selv om der er utrolig gode spillere ude. Vi må have folk, der stepper op og tager deres chancer, og det synes jeg egentlig var okay i aften,« siger Viktor Fischer.