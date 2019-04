FC København-stjernen Viktor Fischer lagde langt fra skjul på sin utilfredshed med, at en gruppe af OB's fans søndag sang homofobiske smædesange mod angriberen.

Efter FCK's 1-0-sejr jublede Fischer demonstrativt mod OB's fantribune, og efterfølgende tordnede han i et tv-interview.

Og Viktor Fischer får massiv opbakning fra Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, i sin kamp mod homofobi.

»Det er i sagens natur ikke acceptabelt. Og det er helt uforeneligt med fodboldens værdier - hverken i Superligaen eller andre steder,« siger Claus Thomsen.

»Og det er heldigvis heller ikke acceptabelt i OB. Det har de kommunikeret ret tydeligt.«

Hvad gør Divisionsforeningen for at komme dette til livs?

»Vi har tidligere sammen med DBU og Spillerforeningen lavet kampagner omkring homofobi. Det er faktisk også en helt eksplicit del af Superligaens stadionreglement, at homofobiske ytringer ikke er tilladt.«



»Vi må se på, om der er behov for at gøre endnu en indsats for at fremme den tolerance, der er en grundlæggende værdi for fodbold. Men der er jo sanktionsmuligheder i disse situationer,« fortæller Claus Thomsen.

»Men det vil altid være vanskeligt. For det første skal dommeren høre det, så han kan indberette det. Og for det andet skal det gerne kunne dokumenteres, hvis fodboldens disciplinærinstans skal tage sagen op.«



Gør klubberne nok?



»Ja, det synes jeg. Når OB bliver klar over problemet, så forholder de sig hurtigt aktivt til det. Så jeg synes ikke, man kan sige, at klubberne ikke gør nok. Det er heller ikke noget, vi har set en stigning i - men det gør det jo ikke acceptabelt, når det sker.«

