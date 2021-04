‘Ny forskning viser, at man med Fischer-syndromet er i stand til at føle smerte mere end et sted af gangen – selv ved mindste berøring.’

Sådan det står det sort på hvidt på Viktor Fischers Wikipedia-side, efter han i søndagens kamp mod AGF blev beskyldt af hjemmeholdets fans for gentagne gange at filme.

Én bestemt situation satte sindene i kog for de over 8.000 aarhusianske fans, hvor Fischer lå og tog sig til skulderen efter en tackling ude foran AGF-feltet. AGF-keeper Kamil Grabara var rasende over, at Fischer lå og vred sig i græsset i situationen og tog sig til en skulder, han mente der intet var galt med. Den polske keeper flåede derfor Fischer op fra græsset.

Og nu har de mange kontroversielle Fischer-aktioner fået en person til tasterne på opslagsværkets side, hvor alle kan gå ind og rette i teksten.

Viktor Fischers Wikipedia-side har fået en overhaling efter søndagens kamp mod AGF

Her står der også, at Viktor Fischer har fået det nye syndrom opkaldt efter sig. Og at når man lider af det syndrom, er der én ting, som man skal holde sig fra.

‘Man ved ikke meget om sygdommen endnu, men al form for sport bør undgåes,’ står der på FCK-stjernens Wikipedia-side.

Selvom Viktor Fischer fik en hård medfart på Ceres Park, og efterfølgende på de sociale medier, mener hovedpersonen selv, at der ikke var tale om skuespil i kampen fra hans side af.

»Det gør ondt at lande på skulderen og blive eftersparket i ribbene,« sagde Viktor Fischer til TV 3 Sport efter kampen om den situation, hvor Grabara tog godt fat i Fischer.

Foto: Henning Bagger

Og selvom FCK-stjernen blev revet op fra græsset af gæsternes keeper, mener han bare, at det er en del af gamet.

»Jeg bemærkede det slet ikke. Jeg har kun fået det at vide,« sagde Fischer til B.T. efter kampen, hvor han efterfølgende svarede på, om han slet ikke mærkede, at Grabara tog fat i ham i situationen:

»Jo, jo. Jeg synes også, jeg fornemmede, at Lukas Lerager fløj ind over mig. Det er 'part of the game'.«