Atalanta er ikke nogen overraskelse i Champions League, mener firemålsskytten fra tirsdag, Josip Ilicic.

Atalanta er i gang med sin jomfrusæson i Champions League, men er alligevel nået til kvartfinalerne i turneringen.

Det bør dog ikke komme bag på nogen med de præstationer, holdet har leveret gennem sæsonen, mener Atalanta-spilleren Josip Ilicic, der imponerede stort ved at score fire gange i 4-3-sejren over Valencia tirsdag aften.

- Atalanta er ikke længere en overraskelse. Vi er i gang med noget stort, og det vil vi fortsætte med. Vi vil vise, at vi hører til her og forbedre os hver dag, siger han ifølge uefa.com.

Atalanta gik ind til tirsdagens returopgør med en 4-1-sejr fra det første opgør i bagagen.

Foran de på grund af coronavirus tomme tribuner på Mestalla i Valencia åbnede Josip Ilicic scoringen, og han fulgte op med yderligere tre mål.

Det sikrede Atalanta en overbevisende samlet sejr på 8-4 over det spanske mandskab.

- Jeg tænker over, hvad jeg skal gøre. Ikke over modstanderen. Jeg bliver bedre med alderen, jeg har det sjovt og forsøger at forbedre mig, siger den 32-årige offensivspiller.

Foruden de to gange Atalanta har scoret fire mål mod Valencia, blev det for nylig til 7-2 over Lecce i Serie A. De mange mål kommer bag på Atalanta-træner Gian Piero Gasperini.

- Det er ikke normalt at score så mange mål. Det er i sandhed specielt både at gøre det i den hjemlige liga og i Champions League. Vi har vundet fem kampe i træk, og Champions League gør os bedre. Lige nu er vi meget tilfredse med det, vi har opnået, siger træneren ifølge uefa.com.

Der trækkes lod til kvartfinalerne i Champions League 20. marts.

/ritzau/