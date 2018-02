Leicester med danske Kasper Schmeichel på mål måtte lørdag for fjerde Premier League-kamp i træk traske fra banen uden sejr.

Hjemmekampen mod bundholdet Stoke sluttede 1-1, og det kunne Leicester endda takke gæsternes målmand, Jack Butland, for.

Han udlignede til 1-1 med et selvmål.

Pointdelingen betyder, at Stoke fortsat ligger næstsidst i den bedste engelske fodboldrække, mens Leicester indtager syvendepladsen før rundens øvrige kampe.

Efter 32 minutter lød statistikken for tildelte hjørnespark på hele 8-0 i Leicesters favør, så da Stoke kom foran ét minut før pausen, var det ganske overraskende.

Stokes Xherdan Shaqiri (midt i billedet) passerede Kasper Schmeichel i Leicester-målet med et følt skud et minut inden pausen. Scanpix/Andrew Boyers Stokes Xherdan Shaqiri (midt i billedet) passerede Kasper Schmeichel i Leicester-målet med et følt skud et minut inden pausen. Scanpix/Andrew Boyers

Gæsternes Joe Allen erobrede bolden på Leicesters banehalvdel og stak den ind til Xherdan Shaqiri, som førte den frem til buen foran feltet og kælent lagde den forbi Kasper Schmeichel med et følt skud.

Målet var langskudsspecialisten Shaqiris syvende i sæsonen.

Efter 56 minutter forsøgte Shaqiri sig igen. Denne gang midt fra Leicesters banehalvdel, efter Schmeichel havde kikset sit udspark, og målet stod tomt. Shaqiris skud strøg dog forbi mål.

Leicester kom godt ud til anden halvleg, men havde problemer med at skabe det helt store offensivt.

En dobbeltudskiftning efter 61 minutter understregede Leicester-manager Claude Puels utilfredshed, men hverken midtbanespilleren Fousseni Diabaté eller angriberen Kelechi Iheanacho gjorde umiddelbart den store forskel.

Det gjorde til gengæld Stoke-målmand Jack Butland, da han efter 70 minutter fumlede et hårdt indlæg fra Marc Albrighton i eget mål.

Butland rettede op på renomméet 12 minutter før tid med en stor redning på skud fra Riyad Mahrez i en sekvens, hvor Leicester også ramte stolpen.

Tre minutter før tid brændte Mahrez en friløber. På det efterfølgende hjørnespark ramte Leicester stolpen igen, da Matthew James headede på den ene opstander.

/ritzau/