Mandag skulle have været en festdag for det danske landshold og Åge Hareide.

Det blev det til dels, da Danmark kvalificerede sig til EM efter 1-1 mod Irland, men ligesom efter den afgørende sejr mod Schweiz i oktober, fyldte spændingerne mellem Hareide og Dansk Boldspil-Union (DBU) hos træneren og spilleres udtalelser efter opgøret.

DBU har valgt ikke at forlænge kontrakten med Hareide og assistenttræner Jon Dahl Tomasson på trods af en stime på tre år uden nederlag og kvalifikation til to slutrunder. Den pille har Hareide tydeligvis fortsat svært ved at sluge.

I kølvandet på kampen mod Irland langede normanden hårdt ud efter DBU, der godt kunne 'have fortalt os (han og Tomasson, red.) om beslutningen om at skifte landstræner og holde det for sig selv, hvis de kunne klare at holde kæft.' . Anfører Simon Kjær forklarede, at 'var jeg (han, red.) blevet spurgt til råds havde jeg (han, red.) nok sagt noget anderledes (end at droppe Hareide, red.), men det er ikke noget, der i princippet er i mine hænder.'

B.T. har spurgt fire tidligere landsholdsspillere- og trænere, hvad de tænker om hele situationen omkring Hareide og DBU.

»Det viser jo bare hvor utilfreds og ærgerlig, han er, at han kører den sag igen og igen,« siger Piontek om Hareides gentagende kritik af DBU. Foto: Claus Bech

Sepp Piontek, landstræner fra 1979-1990

»Hvis man er i den branche må man leve med, at det nogle gange er sådan, det er. Man kan godt føle, at man har fortjent en forlængelse, hvis man har gjort det godt. Det er beklageligt, men sådan er fodboldverdenen efterhånden.«

»Det viser jo bare hvor utilfreds og ærgerlig, han er, at han kører den sag igen og igen. Nu har vi hørt det flere gange, og der er gået et stykke tid siden, at DBU meldte ud, at der satses på en ny mand. Enten kan man så sige op med det samme eller afslutte det. Men jeg kommer ikke til at kritisere nogen nu, for jeg ved, hvor svært det er at være landstræner.«

»Hvad skulle Simon Kjær ellers sige? Skulle han sige, at det er godt, at man skifter træneren? I den situation med begejstring og jubel er han nødt til at sige, at det er ærgerligt, at Hareide stopper.«

»Hvis der er to i fodboldverdenen, der ved noget, så er det ikke en hemmelighed mere,« siger Frank Arnesen. Foto: CLAUS FISKER

Frank Arnesen, 57 landskampe, 14 mål mellem 1977 og 1987

»Hareide har gjort det fantastisk resultatmæssigt. Han har ikke tabt en landskamp meget længe, og det er næsten absurd i tider som denne.«

»Men hvis der er to i fodboldverdenen, der ved noget, så er det ikke en hemmelighed mere (om DBUs timing om at melde det ud, mens Hareide stadig er træner, red.). Derfor kan man ikke sige, at DBU har lavet en fejl, men jeg har fuld forståelse for Hareide. Det er jo menneskeligt. Han kan godt lide at være i Danmark, landsholdet har gjort det fantastisk, og der har været et fantastisk ægteskab mellem Hareide og spillerne. Jeg kan tydeligt forestille mig hans følelser: “hold kæft mand, det her måtte egentlig godt fortsætte”.«

»Hareide har gjort det fantastisk, men jeg har meget stor fidus til Kasper Hjulmand. Det er et luksusdilemma, som er blevet grimt.«

Henrik "Store" Larsen blev topscorer ved EM-slutrunden. Her jubler han efter finalen... Foto: MORTEN JUHL

Henrik 'Store' Larsen, 38 landskampe, 5 mål mellem 1989-1996, Europamester i 1992

»Jeg er enig med Hareide i, at timingen ikke er den smarteste, og måden det blev gjort på ikke er optimal, hvor landstræneren har manglet en forklaring. Det er hård kost at få smidt i hovedet, og så bliver man frustreret.«

»Det lader til, at frustrationerne stikker ret dybt. Men holdet er lykkes med at koncentrere sig om kampene. Det Hareide har lavet er enestående. Det er sindssygt.«

»Selvfølgelig er det trættende i længden med sådanne konflikter. Det er ikke sjovt, at man skal gå og snakke om det indtil juni-måned. Det er ærgerligt for Hareide og Jon Dahl Tomasson, for de har fået skabt noget stort. Det er ubarmhjertigt og en brutal fodboldverden. «

»Hvis jeg var Hareide, ville jeg sige, at det kapitel er lukket,« siger Morten Bruun. Foto: Claus Fisker

Morten Bruun, 11 landskampe mellem 1990-1992, Europamester i 1992

»Hvis jeg var Hareide, ville jeg sige, at det kapitel er lukket. Vi har forstået det nu.«

»Det er utopi at tro, at nyheden om den nye landstræner ville kunne holdes inde i månedsvis. Derfor ville DBU have nyheden ud, så man selv kunne servere den.«

»Peter Møller og DBU har gjort noget, de er i deres gode ret til. Hareide reagerer heller ikke så meget på den manglende forlængelse, men mere timingen og forløbet. Jeg synes, at Kasper Hjulmand er en fornuftig ansættelse, men der kunne også siges meget fornuftigt om at beholde Hareide. Jeg kan virkelig godt forstå, at han undrer sig.«