Thomas Delaney føler sig helt fit, og derfor undrer det ham, at han har været bænket fire kampe i træk.

Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney har set til fra bænken i Borussia Dortmunds sidste fire kampe, og den nye rolle som reserve irriterer ham, selv om han satser på, at det kun er midlertidigt.

Han har forståelse for, at der er stor konkurrence i en topklub, og at det er sværere at skifte ud på holdet, når resultaterne i tre af de fire kampe er gået Dortmunds vej. Men han er ikke tilfreds med den forklaring, han har fået af Dortmund-træner Lucien Favre.

- Jeg er ikke tilfreds med at gå fire kampe helt uden at spille - og måske længere.

- Jeg har fået en forklaring på, at jeg ikke spiller. Jeg er ikke enig med træneren, men jeg må acceptere, at det er hans job at sætte holdet. Jeg er ikke den eneste gode spiller, der sidder på bænken.

- Vi har heldigvis mange kampe, så jeg er overbevist om, at det kommer til at ændre sig. Men det er ikke optimalt, det er klart. Når vi så spiller, så skifter vi meget sjældent på den centrale midtbane. Vi har så mange gode offensive spillere, så det er tit dem, der bliver skiftet ind, siger Thomas Delaney.

I øjeblikket er det belgieren Axel Witsel og tyskeren Julian Weigl, der holder danskeren på bænken.

I store klubber med brede trupper ses det ofte, at træneren roterer blandt sine spillere for konstant at sikre friske ben. Til Delaneys ærgrelse fungerer det ikke sådan i Dortmund.

Lucien Favre har en anden tilgang, hvor de samme spillere får mange kampe i træk, før de så risikerer at få flere ugers kamppause.

- Der er nok lidt mindre frustration, hvis man sidder ude i en kamp og så kommer ind igen. Men vores træner er sådan, at han kører meget med det samme hold, og så kommer der løbende udskiftning, men ikke rotation. Det er rart, når man spiller, men ikke så rart, når man ikke spiller, siger Delaney.

Han er ikke bekymret for, at hans delvist manglende kampform får indflydelse på de kommende EM-kvalifikationskampe fredag mod Gibraltar og mandag mod Irland.

I stedet ser han frem til at kunne bidrage på Åge Hareides hold og sende et signal til Dortmund.

- Det er dejligt at komme hjem, når man ikke har spillet så meget på det seneste. Jeg håber at skulle spille to gange 90 minutter for landsholdet, for det er vigtigt for mig at få noget spilletid, siger Delaney.

/ritzau/