Endelig ser den uskønne sag ud til at kunne lukkes.

I fire år har Cardiff City nægtet at betale Nantes de millioner, klubben skyldte for købet af Emiliano Sala.

Den argentinske fodboldspiller døde på tragisk vis, da hans fly fra Frankrig til Storbritannien styrtede ned i den engelske kanal.

Derfor nåede han aldrig at spille en kamp for sin nye klub, Cardiff, der så sent som i december endnu en gang slog fast, at klubben ikke ville betale.

Vragdele fra Salas fly. Foto: HO Vis mere Vragdele fra Salas fly. Foto: HO

Men nu har klubben ændret holdning. Ja, faktisk er de første knap 60 millioner kroner af i alt 128 millioner kroner betalt til Nantes. Det skriver Daily Mail.

BetalingeN kommer, efter FIFA havde truet Cardiff med et transferforbud, hvis klubben ikke ville betale.

Sidste år afslørede lækkede optagelser, at der var problemer med flyet, inden den skæbnesvangre tur, der endte med at koste Sala og piloten David Ibbotson livet i januar 2019.

David Henderson, manden der ejede flyet, blev sidste år kendt skyldig i ikke at følge sikkerhedsprocedurerne før flyvningen. Det resulterede i en 18-måneders fængselsdom.