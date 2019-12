Finland kommer med selvtillid til EM-kampene mod Danmark, Belgien og Rusland, forsikrer Tim Sparv.

Finland havnede lørdag i samme gruppe som Danmark, Belgien og Rusland i lodtrækningen til næste års EM i fodbold.

På forhånd ser de finske slutrundedebutanter ud til at være på en svær opgave. Alle tre modstandere kvalificerede sig til knockoutkampene ved VM i 2018, og Belgien nåede længst med en semifinaleplads.

Men finnerne tror på egne evner, forsikrer FC Midtjylland-spilleren Tim Sparv, der er anfører på Finlands landshold.

- Vi er selvfølgelig underdogs, men det skal nok blive sjovt, siger Sparv til DR.

- Det bliver en kæmpe udfordring. Belgien er, som jeg ser det, favorit til at vinde puljen. Og så Danmark og Rusland med den rutine, de har fra tidligere slutrunder.

På det finske hold finder man flere nuværende og tidligere superligaspillere. Heriblandt Esbjergs Joni Kauko og de tidligere Brøndby-profiler Teemu Pukki og Lukas Hradecky.

- Det bliver svært, men vi har gjort det godt i to-tre år, og vi har en kerne af spillere, som har spillet sammen i lang tid. Så vi kommer også med god selvtillid, og vi skal forsøge at gøre nogle ting, som ingen forventer, siger Tim Sparv.

Finland kvalificerede sig til EM via kvalifikationens gruppe J. Her sluttede Italien med maksimumpoint på førstepladsen, mens Grækenland, Bosnien-Hercegovina, Armenien og Liechtenstein blev henvist til pladserne under Finland.

Finlands kamp mod Danmark spilles i Parken i København 13. juni og er holdenes første ved EM.

