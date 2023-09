Det er jo heller ikke let efterhånden.

En finsk journalist rodede rundt i de danske fornavne og var tæt på at få lørdagens landsholdspressemøde til at gå op i hat og briller.

»Jeg har et spørgsmål til dig, Morten,« lød det til Kasper Hjulmand fra den finske journalist, der tydeligvis er blevet forvirret af, at Morten Hjulmand nu også er en del af det danske landshold - eller også havde han ikke noteret sig, at Morten Olsen landstræneræra hører fortiden til.

»Øh, var det et spørgsmål til mig,« spurgte en forvirret dansk landstræner, der dog undlod at bore mere i den finske journalists navnebrøler.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men oppe ved podiet havde de to danske viceanførere, Kasper Schmeichel og Christian Eriksen, en lille fest over misforståelsen, og de måtte begge hanke op i sig selv for ikke at få sat gang i et ukontrolleret grineflip.

Det lykkedes, og pressekonferencen forløb herefter efter planen - og udelukkende med korrekte fornavne.

Kasper Hjulmand afslørede undervejs, at der er tvivl om et par danske spillere inden den uhyre vigtige kamp mod Finland om førstepladsen i EM-kvalifikationsgruppen. Men han ville dog ikke afsl're, hvilke spillere, der hænger i bremsen.

Danskerne kan med en sejr overtage førstepladsen og tage et stort skridt mod sommerens EM-slutrunde i Tyskland. Et nederlag vil med al sandsynlighed betyde, at Danmark kan vinke farvel til grupppesejren.