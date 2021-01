Kjartan Finnbogason ophævede i oktober sin kontrakt i Vejle og skiftede til Horsens, som han nu også forlader.

Den islandske angriber Kjartan Finnbogason har fået ophævet sin kontrakt i AC Horsens, blot få måneder efter at han vendte tilbage til klubben.

Det oplyser Horsens på sin hjemmeside.

Finnbogason, der første gang spillede i Horsens fra 2014 til 2018, vendte retur i oktober 2020. Her havde han netop fået ophævet sin kontrakt i Vejle.

Men knap fire måneder senere er han altså også fortid i Horsens.

»Vi har valgt at imødekomme et ønske fra Kjartan om at få ophævet kontrakten, så han kan komme tilbage til Island, og det er vi selvfølgelig kede af, for vi kunne godt have brugt hans kvaliteter, men vi vil omvendt ikke stå i vejen for ham,« siger sports- og talentchef Niels Erik Søndergaard.

Finnbogason har samlet set scoret 58 mål i 140 kampe for Horsens.

»Jeg har haft en dialog med AC Horsens om at få kontrakten ophævet på grund af familiære årsager, og det har klubben heldigvis haft stor forståelse for,« lyder det fra den 34-årige islænding.

»Det har været svært at tage den beslutning, for klubben betyder utrolig meget for mig, men det er den bedste løsning for alle. Jeg vil gerne takke fans og alle i og omkring AC Horsens for mange gode år,« siger han.

Horsens ligger næstsidst i Superligaen med seks point efter 13 kampe.

