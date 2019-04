Kjartan Finnbogason valgte efter sin scoring til 3-0 for Vejle imod Horsens ikke at juble.

Vejle vandt fredag aften det østjyske lokalopgør mod Horsens i overbevisende stil.

Måltavlen viste således 3-0, da dommer Morten Krogh blæste opgøret af.

Angriber Allan Sousa blev dobbelt målscorer for hjemmeholdet, men også den tidligere Horsens-spiller Kjartan Finnbogason kom på tavlen med et kvarter igen.

Islændingen lagde efter kampen ikke skjul på, at det var en speciel oplevelse at score imod sin tidligere klub.

- Som I så, jublede jeg ikke så meget. Det var for at vise respekt over for mine venner. Horsens er en fantastisk klub, der har gjort sindssygt meget for mig, siger Kjartan Finnbogason.

Alligevel kunne angriberen ikke skjule, at han var glad for sin scoring.

- Det er altid sjovt at score. Jeg vil ikke lyve, siger han med et smil.

Kjartan Finnbogason har tidligere spillet flere sæsoner i AC Horsens. Undervejs i kampen råbte Horsens-fansene "Judas" efter hovedpersonen, med henvisning til at angriberen nu er at finde i Vejle.

- Jeg forstår det godt. Fodbold er følelser. Hvis der er nogle, der er født og opvokset i Horsens, forstår jeg det godt, når jeg tager til lokalrivalerne.

Han ser nu frem til at komme tilbage til Horsens skærtorsdag, når de to hold mødes igen.

- Jeg har gode minder fra Casa Arena. Det var nogle fantastiske år, så det bliver sjovt at komme til Horsens igen. Jeg håber, de fortsat er mine venner.

Blot fem point skiller efter Vejle-sejren de to hold ad i nedrykningspulje 1. Det giver ekstra blod på tanden, hvis man spørger forsvarsspiller Mads Greve.

- Vi står fint til dem. Vi ved godt, hvad det er, de gerne vil komme med. Vi havde meget tid på bolden og fandt nogle gode løsninger efter en lidt svær start, siger Mads Greve.

