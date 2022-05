Det var den vigtigste kamp i mere end ti år.

Men den fynske fodboldfest fik en ulykkelig slutning, da OB tabte pokalfinalen til FC Midtjylland.

Derfor var det naturligt nok en skuffet OB-flok efter kampen.

»Jeg er sindssygt ked af det. Alle leverer en fantastisk indsats, og derfor gør det endnu mere ondt,« sagde Hans Christian Bernat.

»Det er bare en sur følelse at tabe en straffesparkskonkurrence, når vi har været så godt med.«

Den unge målmand har været udskældt i løbet af sin første sæson som førstemålmand i OB, men i finalen havde han nogle utroligt vigtige redninger.

»Igen i dag beviste jeg, at jeg godt kan stå for presset,« fortsatte han og understregede at 'tiden hele alle sår'.

Cheftræner Andreas Alm mener, at spillerne havde lagt en masse kærlighed i at vinde titlen.

»Så det kommer til at gøre ondt i mange år,« sagde han efter nederlaget.

Mens OB måtte se skuffet til, mens FCM løftede den store pokal, kunne én af OBerne måske finde trøst i selv at få en pokal.

Ayo Simon Okosun blev kåret til 'Årets pokalfighter', men kåringen bliver overskygget af skuffelsen over nederlaget.

»Nej, det kan jeg ikke bruge til noget nu. Det er en flot pris, men lige nu fylder nederlaget det hele,« sagde han.