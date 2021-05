Randers-træner Thomas Thomasberg mener, at pokalfinalen bør spilles i Parken. Flere spillere mener det samme.

Det har været en årelang tradition at spille pokalfinalen i Parken i København. Men ikke de to seneste år. Sidste år blev finalen spillet i Esbjerg, og torsdag spilles den i Aarhus.

Når man spørger spillere og trænere i Randers FC og Sønderjyske, årets finalister, mener flere aktører, at finalen skal spilles i Parken.

- Pokalfinalen er noget specielt. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal sortere i, hvem der kan komme til finalen, fordi der ikke er flere billetter. Det er ærgerligt, at vi ikke bare kan få lov til at fylde stadion.

- Derfor havde jeg også håbet, at vi kunne have spillet i Parken, hvor der kunne have været endnu flere. Det havde hjulpet med 11.000 tilskuere.

- Jeg er nok lidt konservativ og synes, den hører til ovre i Parken. Og det er ikke fordi, at det er AGF's hjemmebane, siger Thomasberg.

Coronarestriktioner tillader 8250 tilskuere i Aarhus, og det giver de to klubber lidt over 4000 tilskuere hver til finalen.

Randers-anfører Erik Marxen føler sig splittet, men hælder til en finale i Parken.

- Jeg synes egentlig, det hører pokalfinalen til at være i nationalarenaen. Jeg tror sådan set også, at man ville kunne få Parken tilnærmelsesvist fyldt. Der ville i hvert komme en del fans fra Randers.

- Jeg kunne godt være fortaler for, at det fremadrettet bliver tilfældet, at den spilles i Parken, siger Marxen.

Alene i marts og april har Randers tre gange været på besøg hos AGF i Aarhus, så det er efterhånden en velkendt arena for randrusianerne.

- Vi føler os godt tilpas her. Vi har været her tre gange inden for det seneste stykke tid, så det føles nærmest som en halv hjemmebane for os. Så på den måde er det ikke nogen ulempe for os.

- Men der er noget i mig, der siger, at det er en del af oplevelsen at skulle en tur til Parken, siger Randers-stopperen.

Sønderjyske-angriberen Anders K. Jacobsen, der scorede begge mål i 2-0-sejren over AaB i sidste års finale, vil også hellere spille i Parken, selv om han respekterer tanken om at brede pokalfinalen ud til hele landet.

- Jeg ville foretrække at spille den i Parken. Jeg synes, at pokalfinalen hører hjemme i Parken, men det er helt forståeligt, at den skal rundt i Danmark. Det kan også et eller andet, siger Anders K. Jacobsen.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm kan godt lide at spille finalen andre steder end i Parken - især under den nuværende coronapandemi.

- Under de omstændigheder vi spillede finalen sidste år, var rammen i Esbjerg fantastisk. Og når man kigger på i år, kommer Randers kun 30 minutters kørsel herfra, og vi kommer knap halvanden time herfra.

- Det er kort vej for fansene. Og vi har de her restriktioner. De 8000 tilskuere, der er tilladt i Aarhus, vil fylde lidt mere her, end de pokalfinaler jeg har prøvet, hvor der har været 15.000-18.000 i Parken.

- Det er ikke en fed ramme. Så længe det er, som det er nu, så synes jeg, det er positivt, siger Riddersholm.

Senest i slutningen af juni besluttes det, hvor pokalfinalerne i 2022 og 2023 skal spilles.

/ritzau/