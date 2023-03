Lyt til artiklen

Kasper Schmeichels tid i Nice har ikke altid været fredfyldt og harmonisk.

I efteråret var det nærmere kaos og voldsom kritik, der blev brugt til at beskrive danskerens gang i den sydfranske klub.

Dårlige karakterer, en plads på årets flophold og buhråb fra egne fans op til kampe var en del af hverdagen, inden han og Nice fik vendt skuden.

Men selv køber han slet ikke præmissen om, at han har haft en dårlig periode.

»Jeg læser ikke så meget, hvad I skriver. Jeg får tilsendt nogle ting af venner, der spørger, om jeg har set, hvad der er blevet sagt. Men der er meget lidt af det, der er faktuelt og korrekt,« lød det fra Schmeichel, da B.T. spurgte ham ind til perioden i Nice, hvor han en årgang måtte dele spilletiden med klubbens anden målmand, Marcin Bulka.

»Det har været fint. Jeg har spillet rigtig, rigtig godt, synes jeg. Jeg kigger altid tilbage på mine kampe og er meget kritisk. Det har jeg gjort hele min karriere, og jeg er meget tilfreds med det, jeg har leveret hele sæsonen. Ikke kun nu.«

Først på året fik Nice-træneren Lucien Favre sparket efter en række skuffende resultater, hvor man blandt andet ramte bunden, da man blev slået ud af miniputholdet Le Puy i den franske pokalturnering.

Siden da har Nice fået gang i en voldsom stime under træner Didier Digard, og samtidig lader Kasper Schmeichel til at være blomstret op, i takt med at Nice har spillet sig op til syvendepladsen i franske Ligue 1.

Den nye Nice-træner har selv forklaret Schmeichels genfundne form med, at han »skulle lære« og vænne sig til de nye omgivelser.

Men for ham selv er det kun resultaterne, der har ændret sig – ikke hans egne præstationer.

»Når jeg kigger tilbage, så er der meget få momenter og meget få kampe, hvor jeg ikke har været tilfreds med min egen indsats,« siger Schmeichel, på trods af, at hans sæsonstart – ifølge mange iagttagere og medier – stod i skarp kontrast til den succesfulde tid i Leicester, hvor han udviklede sig til et klubikon.

Landstræner Kasper Hjulmand kom også Schmeichel til undsætning, da spørgsmålet blev stillet under pressemødet i Helsingør.

»Hvis jeg må supplere – vi havde den samme diskussion i efteråret, hvor I også refererede til det, der er skrevet, men der er meget få af jer, der har set kampene. Jeg var dernede, og jeg kan se, at Kasper har spillet på et godt niveau gennem hele sæsonen.«

»Der har ikke været de store udsving. Du siger, der har været en bølgedal, det har der ikke været. Der har været jævne gode præstationer gennem hele sæsonen for Kasper.«

I februar tog B.T. kontakt til to franske journalister, der følger Nice tæt.

»Sandheden er jo, at det næsten ikke kunne blive værre,« lød det fra den ene, da der skulle sættes ord på Schmeichels genfødsel i Nice.

