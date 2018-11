Chelsea-manager Maurizio Sarri var alt andet end tilfreds med sine stjernespillere efter de i weekenden fik stryg af rivalerne fra Tottenham.

3-1 endte kampen til Christian Eriksens mandskab, som snildt kunne have sejret større. Det kastede 10 minutter lange individuelle skideballer af sig til Eden Hazard og co.

»Jeg gik fra spiller til spiller. Jeg havde et møde af 10 minutters varighed med hver spiller. Jeg ville forstå, hvorfor vi tabte vores første kamp i tre og en halv måned, og jeg ville finde ud af, om de har viljen til at spille med om titler,« fortæller Sarri ifølge The Sun.

Men det stoppede ikke der. Den 59-årige italienske manager sendte også Chelsea-spillerne ud i en fysisk test.

Maurizio Sarri var rasende efter Chelseas nederlag til Tottenham. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Angriber Olivier Giroud siger, at Sarri var rasende efter nederlaget, som var holdets første i denne sæson:

»Det var et skuffende resultat. Manageren var ikke glad overhovedet. Det var vi spillere heller ikke over at tabe til en direkte konkurrent.«

Danske Andreas ‘AC’ Christensen var ikke med for Chelsea mod Tottenham og Eriksen.

Han ventes dog at få chancen fra start i midterforsvaret, når Chelsea i aften møder PAOK i Europa League.