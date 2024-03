For knap tre uger siden blev han idømt seks års fængsel for smugling af kokain. Nu er den hollandske fodboldstjerne Quincy Promes i problemer igen.

Torsdag blev han ifølge en lang række medier anholdt i Dubaï lufthavn efter at have været på træningslejr i De Forenede Arabiske Emirater med sit hold, Spartak Moskva.

Han fik bare ikke lov til at rejse hjem med sine medspillere.

L'Équipe skriver blandt andet, at den 32-årige spiller angiveligt flygtede fra et trafikuheld, og at han derfor blev anholdt.

Foto: Olaf Kraak/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Olaf Kraak/AFP/Ritzau Scanpix

Det kan vise sig at få alvorlige konsekvenser for den tidligere Ajax-spiller. For ifølge AFP er de hollandske myndigheder i dialog med De Forenede Arabiske Emirater om en potentiel udlevering af Promes.

Da han for få uger siden blev idømt den voldsomme fængselsstraf for kokainsmuglingen i Antwerp i 2020, mødte han nemlig ikke op i retten. Han blev i stedet i Rusland, fordi han var bange for at blive anholdt af myndighederne i sit hjemland.

Det er hverken første eller anden gang, kantspilleren er på kant med loven.

I juni i fjor blev han også idømt 18 måneders fængsel for at have stukket sin fætter ned.

Promes – der har 50 kampe på det hollandske landshold – har derudover spillet på adresser som Twente og Sevilla.