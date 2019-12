Måske får Mauricio Pochettino lov til at beholde luksbilen, måske ikke.

»Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske,« siger den tidligere Tottenham-manager.

I et interview med AP fortæller argentineren om den lidt akavede situation, der nu er opstået mellem ham og Tottenham-bossen Daniel Levy.

Forhistorien er kort foralt, at Mauricio Pochettino i 2016 fik en Bentley af Daniel Levy som et bevis for hans loyalitet til den engelske klub.

Nu er det jo bare sådan, at manageren blev fyret i midt i november. Derfor melder spørgsmålet sig nu, om luksusbilen reelt var en gave eller bare til låns.

»Jeg ved det ikke. Jeg må spørge ham,« siger Mauricio Pochettino i interviewet:

»I øjeblikket står den ved mit hus. Om nogle måneder finder jeg måske ud af, om det var en gave eller om det bare var: 'Du kan få lov at bruge bilen, men når du ikke længere arbejder her, skal du returnere bilen'.«

Det vakte stor opmærksomhed, da Mauricio Pochettino blev fyret og afløst af Jose Mourinho. Den tidligere Tottenham-manager vil ikke ind på, hvad der egentlig skete bag kulisserne i klubben.

»Fem-et-halvt år. Det så, så, så hårdt. Rejsen var utrolig, men jeg behøver ikke tale om, hvad der skete - kun at det var en ære for mig at være i Tottenham,« siger Mauricio Pochettino.

Han fortæller, at tiden stadig er 'til at lade batterierne op', men at han har tænkt sig at vende tilbage til trænergerningen. Hvor der er brug for ham.

»I fodbold ved man aldrig, hvad der kan ske i fremtiden. Man skal bare åben og lytte, og så kan alt ske. Jeg er træner, og jeg ville elske at være det bedst tænkelige sted,« siger han.

Da Mauricio Pochettino blev fyret, lå Tottenham på en 14.-plads i Premier League. Holdet kan med en sejr over Chelsea søndag avancere til fjerdepladsen.