Tidligere mandag kom det frem, at André Riel ikke længere skal spille for Lyngby.

Men angriberen har allerede fundet sin nye klub, og Superligaen bliver nu skiftet ud med 2. division. For André Riel er ny mand hos Frem.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Jeg er glad og stolt over at få chancen for at spille for FREM. Det er min barndomsklub og hjerteklub. Jeg kommer fra en FREM-familie, så de glæder sig meget over, at det endelig sker,« siger Riel i en pressemeddelelse.

»Jeg ser frem til at være en del af et godt hold og være en del af det projekt, FREM har gang i. Jeg vil samtidig gøre alt, hvad jeg kan for at få FREM tilbage til det sjove selskab, hvor klubben hører til,« lyder det desuden fra angriberen.

31-årige Andre Riel nåede at spille i Lyngby i halvandet år, og ifølge klubbens direktør Andreas Byder, var manglende spilletid årsagen til, at kontrakten med Superliga-klubben blev revet over.

»André kom til Lyngby i sommeren 2019 og bidrog til, at vi klarede skærene i sommer i Superligaen.«

»Siden er det ikke blevet til så meget spilletid, og vi er derfor i fællesskab blevet enige om, at det er det bedste for begge parter, at kontrakten ophæves, så André kan komme videre i sin karriere. Vi ønsker ham det bedste og held og lykke med fremtiden,« lød det.

André Riel har tidligere spillet for FC Helsingør og AGF, og nu gælder det så Frem.