Casper Sloth må nok en gang se sig om efter en ny klub, da han har fået kontrakten ophævet i engelske Notts County.

Det sker blot seks uger efter, at klubben præsenterede ham som et 'scoop'.

Men det blev ikke til det lykkelige ægteskab, som parterne havde håbet. Nærmest det stik modsatte.

Klubbens manager, Neal Ardley, har ifølge Nottingham Post udtalt sig om Casper Sloth, og danskeren får bestemt ikke pæne ord med på vejen. Casper Sloths beslutning om at forlade klubben kom nemlig af, at han var blevet vraget til sæsonens første kamp mod Dover:

»Selvfølgelig mente Casper, at han skulle være i truppen i stedet for andre spillere, der var i bedre form. Og om mandagen kom han ind og sagde, at han ville væk. Så simpelt var det.«

Neal Ardley påpeger, at Sloth ikke kæmpede nok for sin plads på holdet, selv om han var helt ny i truppen, døjede med skader og ikke var i topform:

»Jeg er skuffet over ham, for hvor skal han nu hen? Jeg udfordrede ham og sagde, at han ikke skulle give op, men kæmpe for sin plads. Men minuttet efter sagde han, at han ville væk.«

»Vi ønsker spillere, der er sultne og vil gøre en indsats, og det her var tydeligvis ikke i tråd med det,« siger Ardley.

Træneren har svært ved at forstå Sloths attitude, da han ikke nåede at få et eneste minut i officielle kampe for klubben, der til daglig spiller i den femtebedste række i England. Sæsonen var kun lige sparket i gang, så debut fik han aldrig, og derfor blev det til et stort antiklimaks for alle i klubben:

»Det er svært at vide, hvad der går igennem en spillers hoved. Når du misser flere uger af preseason, kun har spillet 100 minutter, og andre har spillet 250-300 minutter, og stadig ikke kan forstå, hvorfor du ikke er en del af truppen, så er der noget, der er galt,« siger Ardley og runder af med:

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er mærkeligt.«

Casper Sloth har ikke haft den store succes, selv om han blev betragtet som et stort talent, da han fik sit gennembrud i AGF. Han blev i 2014 solgt til Leeds, men nåede kun at få 14 optrædender over to år. Han tog derefter flyet hjem til Danmark og foldede sig først ud i AaB og herefter i Silkeborg. I begge klubber fik han dog ophævet kontrakten.

Han prøvede så lykken i Skotland, men heller ikke her blev det til et mindeværdigt ophold. En enkelt optræden blev det til for den nu 28-årige dansker, der døjede med skader.

Nu er han altså uden kontrakt. B.T. har forsøgt at få fat i ham, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.