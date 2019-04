Den brasilianske fodboldlegende Pelé har været indlagt på hospitalet i Paris.

Ifølge franske medier fik 78-årige Pelé et ildebefindende natten til onsdag på hotel i den franske hovedstad, og er for en sikkerheds skyld blevet indlagt på et hospital.

Han skulle være uden for livsfare, forlyder det. Årsagen til indlæggelsen var høj feber og krampe.

Det franske nyhedsbureau AFP citerer kilder tæt på den gruppe af folk, der omgiver Pelé, for, at fodboldlegenden har det godt. Han skal undersøges, inden han skal rejse tilbage til Brasilien.

Paris Saint-Germain (PSG) and France national football team forward Kylian Mbappe (R) and Brazilian football legend Pele take part in a meeting at the Hotel Lutetia in Paris on April 2, 2019. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) Foto: FRANCK FIFE Vis mere Paris Saint-Germain (PSG) and France national football team forward Kylian Mbappe (R) and Brazilian football legend Pele take part in a meeting at the Hotel Lutetia in Paris on April 2, 2019. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) Foto: FRANCK FIFE

Det brasilianske fodboldikon, som af mange betragtes om historiens bedste fodboldspiller, var i Paris i forbindelse med et reklamefremstød sammen med PSG-stjernen Kylian Mbappé. Arrangementet fandt sted tirsdag.

Pelé skulle oprindeligt have mødtes med Mbappé, som i Frankrig kaldes ‘den nye Pelé’, i efteråret. Det møde blev dog aflyst dengang, da Pelé også her havde helbredsproblemer.

Pelé, som har det fulde navn Edson Arantes do Nascimento, vandt i sin tid VM med Brasilien i 1958, 1962 og 1970.

Han spillede i det meste af sin karriere for Santos i hjemlandet, mens han også tørnede ud for New York Cosmos i et par sæsoner fra 1975.